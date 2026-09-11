YPF suma más de 15.000 nuevos accionistas tras habilitar operaciones desde su app

YPF superó los 15.000 nuevos accionistas desde que habilitó la compra y venta de acciones mediante App YPF.

Durante los primeros días de funcionamiento de la herramienta se negociaron unas 550.000 acciones de la petrolera.

El split accionario de 10 a 1 permitió reducir el valor unitario de los títulos y buscó ampliar el acceso de inversores.

La compañía cerró el segundo trimestre de 2026 con un EBITDA ajustado récord de USD 2.804 millones y una deuda neta de USD 7.654 millones.

YPF colocó un bono internacional de USD 1.200 millones, con una demanda que alcanzó los USD 2.200 millones.

La petrolera analiza nuevos proyectos bajo el RIGI, entre ellos una eventual ampliación de Argentina LNG junto con Eni y ADNOC.

YPF registró un fuerte crecimiento en la cantidad de pequeños inversores que operan con acciones de la compañía desde su propia aplicación. A poco más de dos semanas de haber habilitado la posibilidad de comprar y vender títulos directamente a través de App YPF, la petrolera ya incorporó más de 15.000 nuevos accionistas, en una operatoria que alcanzó las 550.000 acciones negociadas.

El dato fue difundido por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien destacó la respuesta obtenida desde la puesta en marcha de la nueva herramienta. Según precisó, el volumen promedio superó las 60.000 acciones negociadas por jornada durante los primeros días de funcionamiento.

La posibilidad de operar con acciones dentro de la aplicación comenzó el 18 de agosto y estuvo acompañada por una modificación en la estructura del capital accionario de la empresa. YPF realizó un split de 10 a 1, mediante el cual cada inversor pasó a tener diez acciones por cada título que poseía anteriormente, sin que esto implicara una modificación del valor total de sus tenencias.

La decisión tuvo como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso de nuevos inversores y favorecer una mayor liquidez del papel en el mercado local. Con el valor unitario de cada acción reducido como consecuencia del split, la compañía buscó ampliar el universo de personas capaces de participar de manera directa en la compra y venta de sus títulos.

La nueva función está disponible durante el horario habitual de operaciones bursátiles, entre las 10:30 y las 17, y fue desarrollada a partir de un acuerdo entre YPF y Banco Santander. La entidad financiera administra los fondos vinculados con las operaciones realizadas por los usuarios de la aplicación.

El lanzamiento amplió así las funciones de una plataforma que ya permite realizar distintas operaciones vinculadas con la actividad cotidiana de los clientes de YPF. Entre ellas se encuentran la carga de fondos, los pagos en estaciones de servicio, las transferencias y las recargas.

El crecimiento de la base de accionistas se produjo, además, en un contexto de resultados financieros positivos para la petrolera. Durante el segundo trimestre de 2026, YPF registró un EBITDA ajustado de USD 2.804 millones, mientras que la utilidad neta alcanzó los USD 1.205 millones. Al mismo tiempo, la deuda neta se redujo a USD 7.654 millones y el nivel de apalancamiento descendió a 1,09 veces, el menor registro de los últimos once años.

La compañía también avanzó recientemente con una nueva operación de financiamiento internacional. YPF colocó un bono por USD 1.200 millones con vencimiento en junio de 2035, a una tasa de interés de 7,55% y una tasa efectiva de 7,85%. La emisión recibió ofertas por hasta USD 2.200 millones, casi el doble del monto originalmente buscado.

La operación se concretó después de reuniones con más de 50 inversores internacionales en Nueva York y permitió a YPF obtener el menor diferencial histórico respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con un spread de 300 puntos básicos.

Los recursos serán utilizados para cancelar anticipadamente dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos entre 2027 y 2029 y para financiar parte del denominado Plan 4x4, orientado a sostener el crecimiento de la empresa.

En paralelo, YPF prepara nuevas iniciativas vinculadas con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Entre los proyectos bajo análisis aparece una posible ampliación de Argentina LNG, desarrollado junto con Eni y ADNOC para procesar gas de Vaca Muerta y transformarlo en gas natural licuado destinado a la exportación.

La iniciativa contempla inversiones por alrededor de USD 51.000 millones y apunta a generar exportaciones anuales por unos USD 10.000 millones cuando alcance su plena capacidad operativa. De concretarse las nuevas adhesiones al régimen, YPF elevaría considerablemente sus compromisos de inversión de largo plazo y profundizaría su estrategia de expansión vinculada con Vaca Muerta y los mercados internacionales.