Bajó el riesgo país pese a la caída de acciones y bonos argentinos

Las acciones argentinas cerraron la jornada con pérdidas y el S&P Merval cayó 1,9%.

Los bonos soberanos retrocedieron levemente, mientras el riesgo país bajó hasta los 485 puntos.

El Tesoro logró refinanciar sus vencimientos con un rollover del 103% en la última licitación.

El dólar mayorista descendió a 1.508,50 pesos tras una fuerte oferta de divisas sobre el cierre de la rueda.

El volumen operado en el mercado cambiario alcanzó uno de los niveles más altos del año con 835,4 millones de dólares.

Las reservas internacionales finalizaron la jornada en 50.469 millones de dólares tras una leve caída diaria.

El mercado argentino cerró la última rueda de la semana con predominio de las bajas en acciones y bonos, en una jornada que comenzó con mejores expectativas pero terminó reflejando una mayor cautela de los inversores. Mientras Wall Street logró avanzar impulsado por datos de inflación en Estados Unidos alineados con las previsiones, los activos locales revirtieron su desempeño y finalizaron en los valores mínimos del día.

La Bolsa de Buenos Aires interrumpió una racha de tres subas consecutivas. El índice S&P Merval cayó 1,9% hasta los 3.098.898 puntos, en un movimiento asociado a una toma de ganancias luego del reciente recorrido alcista. En paralelo, los bonos soberanos en dólares registraron una baja promedio de 0,1%, aunque el riesgo país descendió seis unidades y quedó en 485 puntos básicos, su nivel más bajo desde mediados de agosto.

El comportamiento del indicador de riesgo estuvo influido por el fuerte ascenso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. La tasa del bono a diez años alcanzó 4,975% anual, el nivel más elevado desde febrero de 2023, modificando el escenario para los activos considerados de mayor riesgo en los mercados internacionales.

Los analistas señalaron que el contexto externo volvió a mostrar señales de mayor complejidad. La evolución del petróleo y el incremento de las tasas estadounidenses generaron nuevas presiones sobre los mercados, aunque también destacaron que la estabilidad relativa del riesgo país mantiene la atención sobre los factores internos, especialmente la incertidumbre política vinculada al horizonte electoral de 2027.

En Wall Street, las acciones argentinas que cotizan mediante ADR también terminaron mayoritariamente en terreno negativo. Las mayores pérdidas correspondieron a Adecoagro, con una caída de 4,8%; Loma Negra, que retrocedió 3,5%; y Vista Energy, con una baja de 3,4%.

En el plano doméstico, la semana estuvo atravesada por datos que mostraron una continuidad en la debilidad de la actividad económica. Los indicadores correspondientes a julio reflejaron retrocesos en la industria y la construcción, mientras la política económica mantuvo como ejes principales la estabilidad cambiaria y el proceso de desinflación. La inflación de agosto, ubicada en 1,7%, fue interpretada por distintos analistas como una señal favorable para esa estrategia.

Uno de los datos más destacados fue el resultado de la licitación del Tesoro. La Secretaría de Finanzas adjudicó alrededor de 8,4 billones de pesos frente a vencimientos por 8,1 billones, alcanzando un rollover del 103%. Además, quedaron sin adjudicar ofertas por aproximadamente 5,8 billones de pesos, reflejando una demanda superior a la finalmente absorbida.

La estrategia oficial apuntó a captar buena parte del interés por instrumentos vinculados al dólar sin ofrecer rendimientos significativamente superiores a los del mercado secundario. De ese modo buscó canalizar la demanda de cobertura cambiaria hacia títulos públicos, al tiempo que evitó retirar una cantidad excesiva de pesos del sistema financiero que pudiera tensionar la liquidez.

El mercado cambiario también ofreció movimientos relevantes. El volumen negociado en el segmento contado alcanzó 835,4 millones de dólares, uno de los registros más elevados del año. La mayor oferta de divisas durante los últimos minutos de la rueda llevó al dólar mayorista a descender 4,50 pesos hasta 1.508,50 pesos, nivel que coincide con el cierre de agosto y que continúa funcionando como piso durante septiembre.

En la semana, el volumen operado acumuló unos 2.700 millones de dólares, consolidando un importante nivel de actividad.

Por su parte, el dólar minorista cerró en 1.530 pesos en el Banco Nación, mientras que el promedio informado por el Banco Central fue de 1.531,73 pesos para la venta. El dólar blue permaneció sin cambios en 1.545 pesos.

La autoridad monetaria intervino con compras por apenas 5 millones de dólares, equivalentes al 0,6% de la oferta del mercado contado. Sin embargo, las reservas internacionales brutas finalizaron la jornada con una reducción de 37 millones de dólares y cerraron en 50.469 millones.