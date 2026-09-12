El empleo privado formal acumuló 13 meses de caída y volvió a niveles de 2014

El empleo asalariado privado formal registró en junio su decimotercer mes consecutivo de caída.

Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei se perdieron 246.312 puestos privados registrados.

La industria manufacturera acumula 20 meses consecutivos de retroceso en el empleo formal.

El sector público perdió 5.127 puestos en junio y volvió a acelerar la reducción de trabajadores.

El crecimiento del monotributo compensó parcialmente la caída del empleo asalariado registrado.

El salario privado real permaneció prácticamente estancado en junio y se ubicó 0,8% por debajo de noviembre de 2023.

El empleo asalariado registrado en el sector privado profundizó en junio una tendencia negativa que ya lleva más de un año. De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), durante ese mes se perdieron 6.261 puestos de trabajo privados, con lo que la cantidad de trabajadores formales del sector acumuló 13 meses consecutivos de retroceso y quedó en un nivel similar al registrado a fines de 2014.

La caída forma parte de una reducción más amplia del empleo registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En junio se contabilizó una pérdida total de 12.260 puestos entre trabajadores asalariados privados, empleados públicos y personal de casas particulares. Del total, 5.127 correspondieron al sector estatal y otros 872 a trabajadores de casas particulares.

Desde diciembre de 2023, la reducción neta alcanza los 354.128 empleos registrados. El sector privado concentra la mayor parte del retroceso, con 246.312 puestos menos, mientras que el empleo público disminuyó en 87.629 trabajadores y el personal de casas particulares registró una baja de 20.187.

El comportamiento del empleo privado muestra además diferencias importantes según la actividad. La industria manufacturera continúa siendo uno de los sectores más afectados y acumula 20 meses consecutivos de reducción de su cantidad de trabajadores registrados. A este escenario se sumó el comercio, que en junio alcanzó 13 meses seguidos de caída.

La construcción presenta una dinámica diferente. Después del fuerte derrumbe sufrido durante 2024, la cantidad de trabajadores formales del sector logró una etapa de mayor estabilidad. Sin embargo, se trata de una actividad donde la informalidad laboral continúa teniendo un peso considerable, por lo que la evolución del empleo registrado no refleja por sí sola la totalidad del mercado de trabajo.

El deterioro también volvió a hacerse visible en el sector público. Luego de una etapa en la que la reducción de puestos parecía haber alcanzado un piso hacia fines de 2025, los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026 muestran una nueva aceleración de la destrucción de empleos estatales. En junio, la pérdida de 5.127 puestos representó una parte significativa del retroceso mensual.

Frente a esta evolución, las primeras señales correspondientes a julio ofrecen un panorama algo diferente, aunque todavía insuficiente para hablar de un cambio de tendencia. El adelanto de la Encuesta de Indicadores Laborales mostró nuevamente una variación negativa, pero con una contracción considerada marginal. El dato será seguido de cerca para determinar si la caída del empleo comienza a moderarse durante la segunda mitad del año.

Otro elemento que aparece en las estadísticas laborales es el crecimiento del monotributo. La incorporación de trabajadores bajo ese régimen viene compensando parcialmente la reducción de los asalariados registrados. Desde el inicio de la actual gestión se sumaron 169.026 monotributistas, mientras que solamente en junio el aumento fue de 4.360 inscriptos.

La evolución de los ingresos laborales tampoco muestra una recuperación significativa. Durante junio, el salario real de los trabajadores asalariados privados registrados prácticamente no presentó variaciones. En términos acumulados, se ubicó 0,8% por debajo del nivel correspondiente a noviembre de 2023.

El nivel salarial constituye uno de los principales problemas del mercado laboral. La mitad de los trabajadores registrados del sector privado percibe un ingreso de bolsillo inferior a $1.385.000, de acuerdo con los datos analizados sobre la evolución de las remuneraciones.

De esta manera, el mercado laboral atraviesa una etapa marcada por la reducción sostenida del empleo asalariado formal, especialmente en actividades como la industria y el comercio, mientras el crecimiento del monotributo funciona como una compensación parcial. La estabilización observada en algunos sectores y la menor intensidad de la caída en los primeros indicadores de julio podrían anticipar una moderación, aunque todavía no modifican el escenario general.