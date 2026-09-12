El salario estatal cayó 40,5% y la mora crediticia se multiplicó en dos años

Los salarios de los empleados públicos acumularon una pérdida del 40,5% desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La proporción de estatales en situación de mora crediticia irregular aumentó del 5,43% al 18,63%.

El 80,7% de los trabajadores con créditos irregulares presenta un riesgo alto o una situación considerada irrecuperable.

El Ejército, el Servicio Penitenciario Federal y la Policía Federal registran elevados niveles de morosidad.

La Rioja, Formosa y Santa Cruz aparecen entre las provincias con mayores tasas de incumplimiento crediticio.

La mora se concentra especialmente entre trabajadores de 36 a 55 años, una franja con mayores responsabilidades familiares.

Los trabajadores del sector público atraviesan un fuerte deterioro de su situación financiera, marcado por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y un aumento significativo del endeudamiento. Según un informe elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires, los ingresos de los empleados estatales acumularon una caída real del 40,5% desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, mientras que la proporción de trabajadores en situación de mora crediticia irregular se multiplicó por 3,4.

El relevamiento ubicó el crecimiento de la morosidad como una de las principales consecuencias del deterioro de los ingresos. La proporción de empleados públicos con créditos en situación irregular pasó del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026. El incremento refleja una creciente dificultad para afrontar compromisos financieros con los ingresos habituales.

El informe también advierte sobre la profundidad del problema. El 80,7% de los trabajadores estatales que se encuentran en situación irregular presenta un nivel de riesgo considerado alto o directamente una condición irrecuperable. Esto significa que una parte importante de los trabajadores afectados tendría dificultades para normalizar sus obligaciones mediante sus ingresos corrientes.

Entre los sectores con mayores niveles de incumplimiento aparecen áreas vinculadas con la seguridad y la defensa. El Estado Mayor General del Ejército registra una tasa de mora del 30,1%, seguido por el Servicio Penitenciario Federal, con 28,5%, y la Policía Federal Argentina, con 24,2%.

La situación también presenta diferencias importantes según la provincia de residencia de los trabajadores. Los mayores niveles de incumplimiento aparecen en varias jurisdicciones del Norte y la Patagonia. La Rioja registra una mora del 29,38%, mientras que Formosa alcanza el 28,69% y Santa Cruz llega al 28,55%.

En el extremo opuesto se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, que presenta el menor indicador entre las jurisdicciones relevadas, con una tasa de mora del 9,56%. La diferencia expone una marcada disparidad territorial en la situación financiera de los empleados públicos.

De acuerdo con el relevamiento, el endeudamiento no estaría destinado principalmente a gastos extraordinarios o inversiones, sino a cubrir necesidades básicas. Los trabajadores habrían recurrido al crédito para afrontar consumos vinculados con alimentación, alquileres, servicios públicos y medicamentos.

La pérdida de ingresos también habría generado cambios en los mecanismos utilizados para acceder al financiamiento. El informe sostiene que miles de empleados estatales quedaron fuera del sistema bancario tradicional y comenzaron a recurrir a plataformas digitales y empresas financieras que ofrecen préstamos con tasas elevadas.

En ese escenario, el Banco Nación continúa siendo la entidad con mayor cantidad de trabajadores en mora en términos absolutos. El relevamiento contabilizó 24.407 empleados afectados, equivalentes a una tasa de incumplimiento del 8,56% dentro de su cartera correspondiente a trabajadores estatales.

Sin embargo, las entidades financieras privadas y las plataformas digitales muestran indicadores de morosidad considerablemente superiores. Naranja Digital registra un nivel de incumplimiento del 31,86%, mientras que Moni Online presenta una tasa de incobrabilidad del 60,53%.

El perfil de los trabajadores afectados también muestra una concentración vinculada con las responsabilidades familiares. La franja que reúne la mayor cantidad de empleados civiles en situación de mora corresponde a quienes tienen entre 36 y 55 años, con 9.818 trabajadores alcanzados por el problema.

El escenario presentado por el informe combina así dos fenómenos que se retroalimentan: una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una creciente necesidad de recurrir al crédito para sostener el consumo cotidiano. La expansión de la mora, especialmente en los sectores con mayores responsabilidades familiares y en áreas de seguridad y defensa, expone el impacto que el deterioro de los ingresos tiene sobre la capacidad de los empleados públicos para afrontar sus obligaciones financieras.