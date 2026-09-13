La minería acelera inversiones y alcanza un récord exportador

La minería alcanzó un récord histórico de inversión extranjera acumulada con USD 24.849 millones.

El ingreso de capitales durante el primer trimestre de 2026 marcó el mayor registro trimestral desde que existen estadísticas comparables.

Las exportaciones del primer semestre sumaron USD 4.742 millones, el nivel más alto registrado para ese período.

El oro sigue liderando las ventas externas, mientras el litio se consolidó como el segundo mineral más exportado.

Las inversiones se concentran principalmente en activos de largo plazo, como minas, maquinaria e infraestructura.

La expansión simultánea de inversiones y exportaciones anticipa una mayor capacidad productiva para los próximos años.

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión impulsada por una combinación de factores que refuerzan el crecimiento del sector: un ingreso sostenido de inversiones extranjeras, precios internacionales favorables para los principales minerales y un nivel de exportaciones que no registra antecedentes para un primer semestre. Los datos más recientes reflejan un proceso que no solo consolida proyectos ya en marcha, sino que también anticipa una mayor capacidad productiva para los próximos años.

El stock de Inversión Extranjera Directa (IED) en la actividad minera alcanzó los USD 24.849 millones en marzo de 2026, según cifras del Banco Central. Se trata del valor más alto desde que existen registros comparables y representa un salto respecto de los USD 22.049 millones del trimestre anterior. Más que un flujo puntual de capitales, este indicador refleja el volumen total de recursos que empresas del exterior mantienen invertidos en el país, incluyendo aportes de capital, utilidades reinvertidas y financiamiento destinado a las filiales locales.

La importancia de este indicador radica en la naturaleza de esas inversiones. Gran parte del capital queda inmovilizado en activos de largo plazo, como minas, maquinaria, campamentos e infraestructura industrial, elementos que requieren años de desarrollo antes de traducirse en producción y exportaciones.

La evolución histórica permite dimensionar la velocidad del crecimiento. Hace apenas dos años, el stock de inversión extranjera en minería se ubicaba en USD 12.402 millones, mientras que en 2019 rondaba los USD 8.361 millones. Si la comparación se extiende hasta 2017, cuando la serie desagregada mostraba un nivel cercano a los USD 6.000 millones, el incremento resulta aún más significativo.

El mayor dinamismo se observa en la explotación de minas y canteras, segmento que pasó de representar poco más de USD 1.000 millones en inversiones acumuladas a superar los USD 13.000 millones. También crecieron con fuerza la extracción de minerales metalíferos y los servicios vinculados a la actividad, consolidando un cambio en la estructura del sector.

A ese crecimiento del stock se suma otro dato relevante: durante el primer trimestre de 2026 ingresaron USD 2.799 millones netos de inversión extranjera directa, el mayor registro trimestral de toda la serie del Banco Central. La cifra supera ampliamente el récord previo y marca una diferencia notable respecto del período comprendido entre 2017 y 2021, cuando los ingresos trimestrales rara vez alcanzaban los USD 500 millones e incluso algunos trimestres terminaron con salidas netas de capital.

El cambio comenzó a consolidarse a partir de 2023, cuando los ingresos de inversión empezaron a superar con mayor frecuencia los USD 500 millones por trimestre. Desde 2024, la mayoría de los períodos ya registró entradas superiores a los USD 1.000 millones, una tendencia que explica el crecimiento acumulado del capital invertido y prepara el terreno para futuras expansiones productivas.

El desempeño exportador confirma que parte de esas inversiones ya comenzó a madurar. Durante la primera mitad de 2026, las exportaciones mineras alcanzaron USD 4.742 millones, el mayor nivel registrado para un primer semestre. La cifra representa un incremento cercano al 75% frente al mismo período del año anterior y más que duplica el récord que se había alcanzado en 2011, durante otro ciclo de altos precios internacionales para los metales.

El oro continúa siendo el principal producto exportado y concentra alrededor del 61% del total de las ventas externas. Sin embargo, el crecimiento del litio constituye uno de los cambios más profundos del mapa minero argentino. Este mineral ya representa aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones del sector y desplazó a la plata como segundo complejo exportador desde 2023.

La expansión del litio responde principalmente a la puesta en marcha y ampliación de nuevos proyectos, que permitieron un fuerte aumento en los volúmenes exportados durante el primer semestre. Mientras tanto, el oro y la plata siguen beneficiándose de cotizaciones internacionales elevadas, aunque enfrentan desafíos vinculados con mayores costos y perspectivas de producción más moderadas.

La coincidencia entre el récord de inversiones y el máximo exportador refleja dos etapas de un mismo proceso. Por un lado, comienzan a rendir frutos decisiones de inversión adoptadas años atrás. Por otro, nuevos capitales ingresan para financiar proyectos que podrían sostener el crecimiento del sector durante la próxima década, con especial protagonismo del litio y del cobre como ejes de la expansión minera argentina.