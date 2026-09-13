Milei sostiene el rumbo económico y prepara la disputa política de 2027

La inflación de agosto fortaleció la posición de Milei y Caputo para sostener sin cambios el programa económico.

Dentro del Gobierno persiste la preocupación por la contracción de la industria y la construcción y sus posibles efectos políticos hacia 2027.

Karina Milei y Lule Menem avanzan en entendimientos con gobernadores sin formalizar todavía alianzas electorales.

La Libertad Avanza prepara una estrategia competitiva en provincias donde gobiernan sectores cercanos al kirchnerismo.

La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se encuentra temporalmente más contenida, aunque la disputa por candidaturas podría reactivarla.

El oficialismo también concentra esfuerzos en el Presupuesto 2027 y en la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura.

Javier Milei busca sostener sin modificaciones el rumbo económico mientras comienza a tomar forma, todavía de manera incipiente, la estrategia política con la que La Libertad Avanza encarará el escenario electoral de 2027. En la Casa Rosada conviven la satisfacción por la desaceleración de la inflación con las preocupaciones que generan la actividad económica, el empleo y el nivel de endeudamiento de los hogares, pero la decisión del Presidente y de Luis Caputo continúa siendo mantener sin cambios el esquema adoptado.

La posición quedó expuesta durante una reunión de Gabinete en la que Patricia Bullrich valoró las definiciones presidenciales sobre Malvinas, aunque planteó la necesidad de no relegar la agenda económica y avanzar sobre la reactivación. La respuesta de Milei y Caputo fue coincidente: no consideran conveniente modificar las principales herramientas del programa. La coincidencia entre ambos aparece, de esta manera, como una de las certezas internas de la gestión, pese a las versiones que periódicamente describen diferencias entre el Presidente y su ministro de Economía.

El dato de inflación de agosto reforzó esa percepción. La variación mensual se ubicó 0,2 puntos porcentuales por debajo de la registrada en julio y permitió al Gobierno exhibir un nuevo argumento a favor de su estrategia. Para Milei, la evolución de los precios constituye una validación central de su política económica, especialmente frente a los cuestionamientos vinculados con la caída de la industria y la construcción.

Ese contraste alimenta una discusión que atraviesa al oficialismo. Mientras algunos dirigentes consideran que el descenso de la inflación demuestra que el programa debe profundizarse, otros advierten que una recuperación económica más lenta podría convertirse en un problema político de cara a 2027. En sectores de la propia administración reconocen que no alcanza con mostrar una mejora sostenida del índice de precios si el costo del proceso continúa expresándose en una contracción de la actividad.

En paralelo, el Gobierno comenzó a delinear su estrategia territorial. Las alianzas electorales con gobernadores no se formalizarán por ahora, pero Lule Menem trabaja en acuerdos preliminares que permitan construir entendimientos sin comprometer anticipadamente a ninguna de las partes. Karina Milei identifica como gobernadores con buena relación con la Casa Rosada a Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés y Rogelio Frigerio, aunque las particularidades políticas de cada provincia dificultan una integración uniforme.

La Libertad Avanza pretende además disputar territorios gobernados por sectores cercanos al kirchnerismo. La Rioja aparece como uno de los escenarios donde el oficialismo analiza una apuesta fuerte y Martín Menem podría asumir un papel central si la conducción nacional decide pedirle que compita por la gobernación. En Tierra del Fuego todavía no está definido si la candidatura será encabezada por Santiago Pauli o Agustín Coto. En La Pampa, en cambio, la situación de Adrián Ravier enfrenta dificultades por el impacto político de la decisión presidencial sobre las regalías hidroeléctricas vinculadas con Los Nihuiles.

Las tensiones internas tampoco desaparecieron. La relación entre Karina Milei y Santiago Caputo atraviesa una etapa de mayor coordinación, especialmente porque el oficialismo reconoce la importancia de la estrategia comunicacional desarrollada por el asesor presidencial. Sin embargo, la cercanía entre ambos sectores no elimina la futura disputa por candidaturas y espacios de poder. Bullrich, por su parte, buscará preservar representación dentro del proyecto libertario, mientras Martín Menem aparece como otra figura con aspiraciones de consolidarse en la conducción política del espacio.

En el corto plazo, la atención del Gobierno estará concentrada en el Presupuesto 2027, el proyecto anunciado durante la cadena presidencial por Malvinas y la organización territorial de La Libertad Avanza. Al mismo tiempo, el oficialismo seguirá de cerca la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura, donde impulsará una lista propia. La competencia judicial tendrá relevancia porque definirá cuatro de los veinte integrantes del organismo encargado de intervenir en la selección y remoción de jueces.

El escenario muestra así un Gobierno que intenta mantener la cohesión alrededor de Milei y Caputo mientras enfrenta un doble desafío: demostrar que la estabilización de precios puede convivir con una recuperación de la actividad y, simultáneamente, construir una estructura política capaz de sostener al oficialismo más allá de la gestión económica inmediata.