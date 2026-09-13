Polémica por una publicación de Soledad Carrizo

La publicación de Soledad Carrizo generó una fuerte controversia por el uso de una imagen de inteligencia artificial para representar como cucarachas a dirigentes peronistas.

El montaje fue realizado sobre una fotografía del homenaje al fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota celebrado en Córdoba.

Dirigentes de distintos espacios políticos cuestionaron el contenido del mensaje y lo calificaron como violento, discriminatorio e innecesario.

El politólogo Lucas Romero advirtió sobre los antecedentes históricos de la deshumanización del adversario mediante comparaciones con plagas.

Carrizo integra actualmente el Directorio del INAES tras haber sido designada por el Poder Ejecutivo en abril de 2026.

La dirigente inició su carrera en la UCR, luego respaldó una alianza con La Libertad Avanza y enfrenta un pedido de expulsión dentro del radicalismo cordobés.

Una publicación realizada por Soledad Carrizo en la red social X abrió una fuerte controversia política luego de que utilizara una imagen generada con inteligencia artificial para representar como cucarachas a dirigentes del Partido Justicialista. El mensaje, difundido el viernes 11 de septiembre, provocó cuestionamientos de referentes de distintos espacios políticos y reavivó el debate sobre los límites del discurso público y el uso de imágenes deshumanizantes en la confrontación partidaria.

Carrizo, actual vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), acompañó la ilustración con un mensaje dirigido contra dirigentes del peronismo. “Les quieren hacer creer a la gente que son un peronismo diferente. Pero son los mismos de siempre: Llaryora, Massa, Schiaretti, Vigo y compañía. La única diferencia es que uno ayudó a hundir un país y los otros llevan décadas haciendo lo mismo con Córdoba. Podrán cambiar el discurso, pero el modelo ya lo conocemos”, escribió.

La imagen fue elaborada a partir de una fotografía tomada durante el homenaje al fallecido ex gobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, realizado días antes en esa provincia. En el acto habían participado dirigentes de distintas vertientes del peronismo, entre ellos Sergio Massa, Martín Llaryora, Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, Cecilia Moreau, Carlos Bianco, Juan Manuel Urtubey, Rosana Bertone y Juan Carlos Maqueda, quienes fueron incluidos en el montaje difundido posteriormente.

Las primeras respuestas no tardaron en llegar. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, expresó su rechazo y recordó el vínculo institucional que había mantenido con Carrizo durante su paso por la Cámara de Diputados. En su mensaje calificó la publicación como un contenido “violento y discriminatorio” y afirmó que prefería quedarse con la imagen de la legisladora con la que, según señaló, había logrado acuerdos parlamentarios en el pasado.

Desde Córdoba también hubo fuertes críticas. Carlos Massei cuestionó la evolución política de Carrizo y la acusó de haber abandonado el radicalismo para acercarse a La Libertad Avanza, mientras que la dirigente del Frente Renovador Tania Kyshakevych lamentó el cambio de perfil de la ex diputada y la comparó con Leila Gianni.

A esas reacciones se sumaron otros dirigentes que consideraron inapropiado el contenido de la publicación. Juan Cruz Cándido la definió como “innecesaria, inexplicable e inentendible”, mientras que Rocío Alconada Alfonsín resumió su postura con un mensaje en el que expresó vergüenza por lo ocurrido.

El debate trascendió la discusión partidaria cuando el politólogo Lucas Romero vinculó el uso del término “cucarachas” con antecedentes históricos de violencia colectiva. Según explicó, la deshumanización del adversario mediante comparaciones con plagas o alimañas fue utilizada en distintos procesos históricos como una forma de preparar el terreno para justificar agresiones contra determinados grupos.

Romero recordó que esa clase de expresiones estuvo presente en la propaganda que precedió al genocidio de Ruanda de 1994 contra la población tutsi y también evocó la utilización de imágenes similares en la propaganda nazi contra la comunidad judía, al advertir sobre la carga simbólica que puede adquirir ese tipo de lenguaje.

La controversia también volvió a poner el foco sobre el recorrido político de Carrizo. Su designación como vocal del INAES fue oficializada en abril mediante el Decreto 212/2026, poco después de concluir su mandato como diputada nacional. El organismo tiene entre sus funciones la autorización y fiscalización de cooperativas y mutuales en todo el país.

La dirigente inició su carrera como intendenta de Quilino y llegó a la Cámara de Diputados en 2013 representando a la Unión Cívica Radical. Posteriormente fue reelegida en 2017 y 2021 dentro de las coaliciones opositoras de entonces. En febrero de este año manifestó públicamente su respaldo a un acuerdo político con Javier Milei, postura que abrió una nueva etapa en su posicionamiento político y derivó en un pedido de expulsión que actualmente tramita ante el Tribunal de Conducta de la UCR de Córdoba.