Catamarca votará junto con la Nación en 2027

Catamarca será la primera provincia en unificar sus elecciones provinciales con las nacionales de 2027.

Raúl Jalil justificó la medida por razones de previsibilidad política y ahorro de recursos públicos.

La provincia mantendrá el esquema de votación conjunta que aplica desde 2013.

La decisión refuerza el vínculo político entre el gobernador catamarqueño y Javier Milei.

Varias provincias, entre ellas Tucumán y Chubut, ya confirmaron que realizarán elecciones locales en fechas diferentes.

El calendario electoral de 2027 comenzará a mostrar estrategias distintas entre los distritos respecto de la coordinación con la elección presidencial.

Catamarca se convirtió en la primera provincia en confirmar que unificará sus elecciones provinciales con las nacionales de 2027, una decisión que marca una diferencia respecto de la estrategia que comienzan a adoptar otros distritos gobernados por el peronismo. El anuncio fue realizado por el gobernador Raúl Jalil, quien comunicó que la definición ya fue trasladada al Gobierno nacional y justificó la medida por razones de organización electoral y administración de los recursos públicos.

“El Gobierno provincial tomó la decisión de realizar las elecciones junto con las nacionales”, expresó el mandatario a través de un mensaje difundido en la red social X. Según explicó, el objetivo es otorgar previsibilidad a las fuerzas políticas y evitar el costo que implicaría organizar dos procesos electorales separados en el mismo año.

Jalil sostuvo que la realización de dos elecciones demandaría recursos que, a su criterio, pueden destinarse a otras prioridades provinciales. En ese sentido, señaló que esos fondos podrán orientarse a obras de infraestructura, viviendas, establecimientos educativos y hospitales, en línea con el criterio de administración que, afirmó, mantiene desde el inicio de su gestión.

La decisión también representa una continuidad del esquema electoral que Catamarca aplica desde 2013, cuando comenzó a sincronizar sus comicios provinciales con el calendario nacional. Ahora, esa definición adquiere una dimensión política mayor porque llega en un contexto en el que varias provincias evalúan desdoblar las elecciones locales para separar la discusión provincial de la competencia presidencial.

El anuncio fue interpretado como un nuevo gesto de cercanía entre Jalil y el presidente Javier Milei. Aunque el gobernador pertenece al Partido Justicialista, durante la actual gestión nacional consolidó un vínculo de cooperación con la Casa Rosada, respaldando distintas iniciativas del oficialismo en el Congreso y manteniendo una relación institucional fluida con el Poder Ejecutivo.

Ese acercamiento ya había quedado reflejado durante agosto, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, visitaron Catamarca para mantener reuniones con el gobernador. Desde hacía varios meses, en el Gobierno nacional ya consideraban probable que la provincia optara por unificar su calendario electoral, posibilidad que también había sido anticipada por el entorno del mandatario provincial.

Dentro del escenario político local, Jalil ya descartó competir por un nuevo mandato y apuesta a que el actual intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, sea quien encabece la continuidad del oficialismo catamarqueño en 2027.

La decisión de Catamarca contrasta con el camino elegido por otras provincias. Tucumán, por ejemplo, ya fijó sus elecciones provinciales para el 9 de mayo de 2027, fecha en la que renovará gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y delegados comunales. Chubut también confirmó que celebrará sus comicios locales en una fecha distinta de la elección nacional.

En otros distritos, las definiciones responden tanto a decisiones políticas como a condicionamientos constitucionales. Chaco deberá votar de manera separada porque así lo establece su Constitución provincial, mientras que Tierra del Fuego también cuenta con una disposición que exige una diferencia mínima de 90 días respecto de la elección nacional.

Al mismo tiempo, provincias como Salta, Neuquén, Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos y San Juan ya manifestaron su intención de avanzar con cronogramas diferenciados para los cargos provinciales y nacionales.

Con esta resolución, Catamarca inaugura el mapa electoral de 2027 al confirmar que acompañará el calendario nacional. La medida no solo define la organización de los próximos comicios en la provincia, sino que también fortalece el entendimiento político entre Jalil y la Casa Rosada, en momentos en que el Gobierno nacional busca consolidar acuerdos con distintos gobernadores para afrontar el próximo proceso electoral.