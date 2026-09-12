El Comité Olímpico destacó la Villa y los escenarios deportivos de Rafaela

Una representante del Comité Olímpico expresó su satisfacción por las condiciones que presenta la Villa Suramericana de Rafaela y por el estado de los escenarios deportivos preparados para recibir las competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante el acto de inauguración, la dirigente deportiva valoró especialmente el esfuerzo realizado por las autoridades y los equipos de trabajo para completar las instalaciones antes del comienzo de la competencia.

“Estamos muy conformes y satisfechos con todo el esfuerzo de las autoridades para alcanzar estos resultados”, manifestó durante la ceremonia.

La representante también transmitió un mensaje de Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino y de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), quien participó durante los últimos días de distintas actividades vinculadas con la puesta a punto de los Juegos.

Una Villa que cumple con las exigencias

Uno de los principales aspectos destacados durante la inauguración fue el estado general de la Villa Suramericana.

La representante del Comité Olímpico señaló que el complejo reúne las condiciones necesarias para alojar a las delegaciones y que los distintos escenarios deportivos responden a los requerimientos establecidos para una competencia internacional de esta magnitud.

Según explicó, los escenarios cumplen con los estándares exigidos por la organización de los Juegos, lo que representa un respaldo importante para la infraestructura que Rafaela preparó para esta cita deportiva.

La ciudad será sede de las competencias de ciclismo, una de las disciplinas que tendrá como protagonistas al Autódromo de Rafaela, el Velódromo Héctor Cassina y distintos sectores destinados a las pruebas de ruta.

Mientras tanto, la Villa ya comenzó a recibir a integrantes de las delegaciones internacionales. Entre los primeros en llegar estuvo Colombia, cuyos jefes de misión se instalaron previamente en la ciudad para preparar el desembarco del resto de los atletas.

También elogios para Rafaela y su gente

Más allá de las características de la infraestructura, la representante del Comité Olímpico puso especial énfasis en la recepción que las delegaciones encontraron en Rafaela.

Sus palabras fueron particularmente elogiosas al referirse a la ciudad y a sus habitantes, destacando la cordialidad y predisposición de los rafaelinos.

También valoró la actitud de quienes forman parte de la organización local y que tendrán la responsabilidad de atender las necesidades de los deportistas durante su estadía.

Para la organización, esa disposición resulta tan importante como la infraestructura, especialmente durante una competencia que concentrará durante varios días a miles de personas provenientes de distintos países.

Rafaela se prepara para el desafío

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 comenzarán este sábado 12 de septiembre y se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.

La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países y tendrá como sedes a Rafaela, Rosario y la ciudad de Santa Fe.

Para Rafaela, el inicio de los Juegos representa finalmente la llegada del momento para el cual se preparó durante meses.

Con la Villa en funcionamiento, los escenarios deportivos habilitados y las primeras delegaciones ya instaladas, la ciudad comienza a vivir plenamente una competencia internacional que pondrá a prueba no solamente su infraestructura deportiva, sino también su capacidad de organización y hospitalidad.