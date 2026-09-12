Un hito para Rafaela: quedó inaugurada la Villa Suramericana

Este viernes, el gobernador Maximiliano Pullaro, el intendente Leonardo Viotti y el desarrollador privado Juan Lagrutta inauguraron la obra de la Villa Suramericana.



Se trató de un evento muy emotivo, en donde no faltaron las palabras de orgullo y agradecimiento por el logro alcanzado.



El primero en compartir sus palabras fue Juan Lagrutta, el desarrollador privado que llevó a cabo esta obra para la ciudad de Rafaela. "Gracias al señor Gobernador e Intendente que confiaron en este proyecto desde el primer día, por los recursos y la forma en que se destinaron, de manera eficiente. Quiero destacar el nivel del equipo que tienen y que trabaja con ustedes. Y al Comité de Odesur porque confiaron en que íbamos a llegar".



También señaló: "Hoy es un día para agradecer a la gente que nos acompañó. La obra se desarrolló en casi 14 meses. Muchos decían que no íbamos a llegar. Sin embargo, nuestro equipo nunca bajó los brazos ni dejó de creer que lo íbamos a lograr". Además, mencionó a todas las personas que contribuyeron para alcanzar este desafío en tan poco tiempo.



Por su parte, el Gobernador destacó: "El evento deportivo más grande de Suramérica lo vamos a vivir en la Provincia Invencible de Santa Fe. Esto nos pone en un lugar distinto y nos enorgullece, pero también nos da la responsabilidad de abrirle los brazos a Suramérica y al mundo para mostrarles lo hermosa que es esta provincia, nuestra gastronomía, cultura, arte e historia".



"Y desde ese lugar, construir un legado asociado al deporte pero también a lo que somos. Esto no lo logró una persona ni un gobierno, sino una provincia unida, el sector público y privado trabajando hombro a hombro y soñando con un proyecto que nos trasciende como personas y gobierno", remarcó.



Además, expresó sentir mucho orgullo "de poder mostrar que hemos sido eficientes, austeros y hemos logrado llevar adelante todas y cada una de las obras planificadas en tiempo y forma que era el principal desafío. Siento respeto por todos los que participaron y sentir que le ganamos al escepticismo, al no se puede. Quiero agradecerles a todos los que creyeron en este proyecto, que invirtieron sus recursos entendiendo que este empujón que vive Santa Fe, le sirve también a toda la República Argentina. Y que hay otra forma de hacer las cosas: juntos y unidos por proyectos que son mucho más grandes".



Finalmente, el Intendente habló de la articulación público-privada: "Un equipo de más de 2.000 personas estuvieron trabajando en estos proyectos que venimos inaugurando estos días, que hicieron posible convertir a este pedazo de tierra que hasta hace poco era un campo, en este pedacito nuevo de ciudad".



"Lo público junto a lo privado y a las instituciones somos capaces de lograr tantas cosas. Y este es un hito para la ciudad y la provincia de Santa Fe. Va a ser uno de los hechos más recordados en la historia de Rafaela. Orgulloso de ser rafaelino, santafesino y de recibir a nuestros hermanos de Suramérica", señaló.



Para finalizar, agradeció "a todos los que nos visitan, disfruten mucho de esta ciudad que los esperó durante tanto tiempo. Esperamos que se lleven el mejor de los recuerdos, más allá de los resultados de la competencia".