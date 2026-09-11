Goity cuestionó el desempeño educativo de Argentina y destacó el plan de Santa Fe para revertir la crisis

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se refirió a los resultados obtenidos por Argentina en las pruebas PISA y advirtió sobre el deterioro que atraviesa el sistema educativo nacional. El funcionario sostuvo que los indicadores reflejan un problema acumulado durante los últimos años y destacó las políticas que lleva adelante la provincia para intentar mejorar los aprendizajes.

“Pasamos de liderar la región a caer ante quienes nos copiaban”, afirmó Goity al analizar la pérdida de posiciones de Argentina frente a otros países latinoamericanos.

El ministro aclaró que las pruebas internacionales no son las responsables de mostrar el retroceso, sino que funcionan como una herramienta para medir una realidad educativa que ya se manifiesta en las aulas.

“No son las pruebas las que nos ponen en este lugar, sino la realidad educativa de los últimos años”, sostuvo.

Según explicó, las evaluaciones permiten conocer el nivel de aprendizaje, comprensión y desarrollo de determinadas habilidades entre estudiantes de aproximadamente 15 años.

La situación de Santa Fe

En el caso de Santa Fe, 17 escuelas participaron de las pruebas PISA, una cantidad que, según Goity, no permite realizar conclusiones definitivas sobre toda la provincia.

Sin embargo, el funcionario consideró que los resultados obtenidos sirven como una referencia y coinciden con algunas de las dificultades que el sistema educativo santafesino ya viene identificando.

“Lo que tenemos no es representativo para ser concluyente, pero refleja lo que sabemos”, señaló.

Desde la cartera educativa provincial sostienen que el desafío pasa por fortalecer los aprendizajes fundamentales y trabajar sobre las dificultades que aparecen en las trayectorias escolares.

Argentina perdió terreno en la región

Goity también puso el foco en la comparación con otros países latinoamericanos. Según señaló, Argentina pasó de ocupar históricamente un lugar destacado en materia educativa regional a quedar por debajo de varias naciones que anteriormente observaban el modelo argentino como una referencia.

En ese listado mencionó a Uruguay, Perú, Brasil, Costa Rica y Chile.

El diagnóstico del ministro apunta especialmente a la pérdida de calidad en los aprendizajes, la comprensión y las habilidades adquiridas por los estudiantes.

Para Santa Fe, el objetivo es utilizar los datos disponibles para orientar políticas educativas concretas y evitar que las evaluaciones internacionales sean solamente un diagnóstico.

La estrategia provincial busca, de esta manera, transformar los resultados en una herramienta para detectar dificultades, fortalecer las escuelas y recuperar progresivamente los niveles de aprendizaje.