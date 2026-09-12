La organización armada peruana "Sendero Luminoso" pasará a la historia como una de las más sangrientas y fanáticas de la historia latinoamericana. Uno de sus fundadores y luego líder de la organización es Manuel Abimael Guzmán, un profesor de Derecho y Filosofía de la Universidad San Agustín de Arequipa que en los años 60 decide pasar a la lucha armada bajo el seudónimo de "presidente Gonzalo". Bajo el liderazgo de Guzmán, Sendero Luminoso provoca más de 35.000 muertes en su búsqueda de alcanzar el poder. En 1992, el servicio antiterrorista peruano lo detecta en una vivienda del barrio limeño de Surquillo y el 12 de septiembre de ese año, un grupo especial irrumpe en el lugar y lo captura junto a otros ocho dirigentes senderistas, entro lo que se incluye a su esposa, Elena Iparraguirre. Sentenciado a cadena perpetua, permanece alojado en la cárcel de máxima seguridad de la base naval de El Callao. Sendero Luminoso tardará años en volver a representar una amenaza.