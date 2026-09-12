Argentina lo dio vuelta ante México y se clasificó a los octavos del Mundial Sub 20 femenino

La Selección argentina femenina Sub 20 venció 3-2 a México y consiguió una clasificación histórica a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia. El equipo dirigido por Christian Meloni estuvo en desventaja, pero reaccionó en el tramo final y logró quedarse con un triunfo agónico.

Annika Paz, Alma Velasco Heim y Dolo Delgado marcaron los goles de la Albiceleste, que terminó segunda en el Grupo A con seis puntos, detrás de Polonia. Es la segunda vez en la historia que Argentina alcanza los octavos de final de esta competencia.

Argentina pasó de estar abajo a festejar en el final

El conjunto nacional comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja a los 29 minutos. Annika Paz apareció con un gran cabezazo para marcar el 1-0 y darle tranquilidad al equipo argentino.

Sin embargo, México reaccionó rápidamente. Deiry Ramírez convirtió dos goles antes del descanso y dio vuelta el marcador para poner a las mexicanas 2-1 arriba. Argentina necesitaba al menos un empate para asegurarse la clasificación, por lo que el panorama se complicó.

En el complemento, la Albiceleste salió decidida a buscar el resultado. A los 78 minutos, Alma Velasco Heim aprovechó un rebote tras un tiro libre y marcó el 2-2, cuando el partido parecía encaminarse hacia un final dramático.

Cuando todo indicaba que el empate sería suficiente para avanzar, llegó la última emoción. Dolo Delgado apareció en el tiempo agregado y convirtió el 3-2, tras aprovechar un error de la defensa mexicana. El gol, a los 90+2 minutos, desató el festejo argentino y selló la clasificación.

Una fase de grupos de menor a mayor

Argentina había comenzado su participación con una derrota 3-0 ante Polonia, en el debut. En su segunda presentación, el equipo de Meloni se recuperó con una contundente goleada 8-0 sobre Benín.

El triunfo ante México permitió cerrar la fase de grupos con dos victorias y una derrota, seis puntos y el segundo puesto del Grupo A. Polonia terminó primera con puntaje perfecto.

De esta manera, la Selección consiguió avanzar nuevamente a los octavos de final, una instancia que ya había alcanzado en el Mundial de Colombia 2024, donde quedó eliminada ante Alemania.

La formación de Argentina ante México

Priscila Siben; Julia Vinhas, Luisana Araya, Camila Ochoa; Carolina Ceniza, Agustina Maldonado, Brisa Jara, Alma Velasco Heim, Julieta Aguilar, Mercedes Diz y Annika Paz.

DT: Christian Meloni.

Suplentes: Juana Schipper, Naila Zaninetti, Sofía Quiroga, Julieta Martínez, Dolo Delgado, Luzmila Ramírez, Morena Calvo, Violeta Álvarez, Pía Álvarez y Giselle White.

Así quedó el Grupo A

Polonia — 9 puntos Argentina — 6 puntos México — 1 punto Benín — 1 punto

Argentina ahora espera por su rival de octavos de final, que saldrá del segundo puesto del Grupo C, integrado por Francia, Ecuador, Ghana y Corea del Sur.