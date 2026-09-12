Andrés Gil habló de su relación con Cande Vetrano tras los rumores de infidelidad con Gimena Accardi

Andrés Gil volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Ángel de Brito asegurara que Gimena Accardi había tenido un vínculo con él durante el tiempo en que ambos compartieron elenco en la obra En otras palabras. La versión tomó fuerza nuevamente después de que los usuarios repararan en la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito, a la que sí asistió Cande Vetrano.

Ante la repercusión que generaron esas declaraciones, Gil decidió hablar públicamente y se refirió tanto a su presente con Cande Vetrano, con quien tiene un hijo, como al vínculo que mantiene actualmente con Nicolás Vázquez.

En diálogo con Desayuno Americano (América), el actor sostuvo que se trata de un episodio del pasado y remarcó que ya habló con las personas involucradas.

“Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir. Estas cosas reflotan ahora, no sé bien por qué justo ahora”, expresó.

Andrés Gil aseguró que está muy bien con Cande Vetrano

Consultado por su relación con Cande Vetrano, Gil fue contundente y aseguró que ambos pudieron hablar de lo sucedido.

“Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Estamos muy bien, en un gran momento”, afirmó.

El actor destacó además la historia que construyeron juntos y sostuvo que atravesaron diferentes etapas como cualquier pareja.

“Nos conocemos hace muchísimo tiempo, crecimos juntos, pasamos un montón de situaciones como pareja. Somos una pareja real como cualquier otra, con nuestros temas”, explicó.

Gil también dejó en claro que no considera necesario brindar mayores detalles públicamente sobre una situación que, según sus palabras, ya fue conversada en privado.

“No tengo por qué aclarar nada públicamente. Ya hablé con los que tenía que hablar y está todo bien. Con la gente que me quiere está todo aclarado”, señaló.

Qué dijo Andrés Gil sobre Nicolás Vázquez

Durante la entrevista, el actor también fue consultado por su actual relación con Nicolás Vázquez, con quien había compartido un vínculo cercano y quien estuvo relacionado profesionalmente con la obra que protagonizó junto a Accardi.

En ese sentido, Gil relativizó la cercanía que se había instalado públicamente entre ambos y aseguró que actualmente no mantienen contacto.

“Se dijeron muchas mentiras, no voy a estar aclarando todo el tiempo todo. Nunca hubo tanta amistad”, sostuvo.

Y agregó: “Ahora tampoco tenemos vínculo porque fue todo muy incómodo para todos. Cada uno sigue con su vida”.

De esta manera, Gil evitó profundizar sobre las versiones que volvieron a instalarlo como supuesto tercero en discordia y prefirió poner el foco en su presente familiar y profesional.

Qué había dicho Ángel de Brito sobre Gimena Accardi y Andrés Gil

Las declaraciones de Gil se produjeron después de que Ángel de Brito asegurara en LAM que el vínculo entre Gimena Accardi y Andrés Gil había existido. El periodista sostuvo que no se trataba simplemente de especulaciones y afirmó que la situación había sido conocida por las personas involucradas.

“El vínculo existió. Nadie lo va a decir, obviamente. Después cada uno arregló sus cosas”, afirmó De Brito.

Por su parte, Pepe Ochoa sostuvo que la relación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi atravesaba un mal momento y aseguró que el supuesto vínculo entre Accardi y Gil habría ocurrido mientras ambos tenían pareja.

Las versiones volvieron a cobrar fuerza a raíz de la ausencia de Accardi en la despedida de soltera de Lali Espósito. Sin embargo, Gil no confirmó públicamente los detalles de aquella situación y se limitó a señalar que todo lo que debía hablarse ya fue conversado en privado.

Qué había dicho Gimena Accardi sobre su infidelidad

En agosto de 2025, después de que se conociera su separación de Nicolás Vázquez, Accardi había reconocido públicamente que había cometido una infidelidad, aunque nunca había revelado la identidad de la persona involucrada.

“Fue un desliz absoluto, estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo”, había expresado en aquel momento.

La actriz también había pedido que no se intentara descubrir quién era la otra persona y aseguró que no quería profundizar sobre lo ocurrido.