Tini Stoessel mostró la transformación física que hizo para el FUTTTURA World Tour 2026

El regreso de Tini Stoessel a los escenarios no solo estuvo acompañado por nuevos looks y una renovada puesta en escena. Durante su paso por México con el FUTTTURA World Tour 2026, la cantante también mostró el intenso entrenamiento que realiza para afrontar la exigencia física de cada presentación.

A través de sus redes sociales, la artista compartió imágenes y videos de sus jornadas de preparación, en las que combina ejercicios de fuerza, resistencia y movimientos funcionales. Los resultados incluso sorprendieron a la propia Tini, que en uno de los videos mostró sus brazos y comentó: “Viste, nunca se me había marcado”.

La transformación tampoco pasó inadvertida entre sus seguidores. En una de las publicaciones que realizó desde México, la cantante posó mostrando sus músculos y recibió numerosos comentarios. Entre ellos apareció el de Rodrigo De Paul, quien reaccionó con entusiasmo: “Epaaaaa esos tubosssss”, acompañado por emojis de fuego y corazones.

El entrenamiento que Tini realiza durante la gira

La preparación física se convirtió en una parte importante de la rutina de la cantante, que debe sostener durante varias semanas un espectáculo de alta exigencia, con coreografías, desplazamientos y cambios de vestuario.

En los videos publicados se puede ver a Tini realizando ejercicios de fuerza y entrenamiento funcional, además de compartir momentos más distendidos con su equipo durante los ensayos y el backstage.

La dedicación detrás de los shows también generó numerosos mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos. Una de las seguidoras le escribió: “Eres una guerrera y solamente con tus canciones te identificas. Me salvaste a mí y apuesto a que muchos de aquí nos has salvado”.

Cómo fue el comienzo de Futttura en México

El FUTTTURA World Tour 2026 comenzó el 2 de septiembre en el Arena Guadalajara, donde Tini se presentó ante unas 20.000 personas. En esa primera fecha estuvo presente Rodrigo De Paul y la cantante protagonizó varios momentos relacionados con su pareja.

Durante el recital, una persona del público le arrojó una muñeca vestida de novia y Tini buscó a De Paul entre los espectadores para mostrársela. Más tarde, también recibió un velo que se colocó sobre el escenario, en medio de los gritos y aplausos del público.

La primera presentación también contó con la participación de Jorge Blanco y Mercedes Lambre, sus excompañeros de Violetta. En uno de los momentos más emotivos de la noche, Tini agradeció el acompañamiento de sus seres queridos y de su equipo.

“Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, expresó sobre el escenario.

Las próximas fechas de la gira

Después de su presentación en Guadalajara, Tini continuó con su recorrido por Ciudad de México y Monterrey, antes de seguir por otros países de Latinoamérica.

La gira contempla presentaciones en Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros destinos, además de futuras fechas en Estados Unidos y Venezuela.

Mientras avanza con el tour, la cantante continúa mostrando parte de la intimidad de este proceso en sus redes sociales, desde los ensayos y el entrenamiento hasta los momentos que comparte con su equipo y sus seguidores. Así, la preparación física se suma a la puesta en escena como uno de los pilares de Futttura, un espectáculo que marca una nueva etapa en su carrera.