Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand y llevó tranquilidad tras su internación

Juana Viale volvió a conducir La noche de Mirtha (eltrece) este sábado y aprovechó el comienzo del programa para actualizar el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien permanece internada en el Sanatorio Mater Dei.

La conductora explicó que continúa al frente del ciclo porque su abuela todavía debe permanecer en la clínica, aunque aseguró que su evolución es muy favorable.

“¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, contó Juana al comenzar la emisión.

Juana Viale llevó tranquilidad sobre la salud de Mirtha

Con el tono distendido que suele utilizar para hablar de su abuela, Juana explicó que los médicos prefieren que Mirtha continúe internada algunos días más para completar su recuperación y mantenerla bajo control.

“Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, bromeó la conductora.

Luego agregó que los profesionales le recomiendan que permanezca en el sanatorio un tiempo más: “Los médicos le dicen: ‘No, mirá, chiquita, quedate un ratito’. Así que está ahí”.

De esta manera, Juana dejó en claro que la continuidad de la internación responde al seguimiento médico y no a un empeoramiento de su estado de salud.

“Está bárbara”: cómo pasa sus días Mirtha Legrand

Durante la emisión, Juana también le dedicó un mensaje a su abuela y contó que Mirtha está siguiendo el programa desde el sanatorio.

“Está en la clínica, le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá, poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”, expresó.

Más tarde, volvió a llevar tranquilidad a los seguidores de la histórica conductora y contó algunos detalles de su rutina durante la internación.

“Despreocúpense, que está bárbara. O sea, ya toma el té, tiene amigas. Está... Está haciendo lío en la clínica la abuela”, dijo entre risas.

Así, Juana transmitió un mensaje positivo sobre la recuperación de Mirtha, quien continúa acompañada y de buen ánimo mientras permanece bajo atención médica.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió el viernes 11 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha. Allí informó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio” y destacó su participación activa en las sesiones con su kinesiólogo.

El comunicado también señaló que Mirtha recibe visitas de amigos y familiares, permanece atenta a sus actividades personales y agradece las muestras de cariño que recibió durante estos días.

El próximo parte médico estaba previsto para el lunes 14 de septiembre, siempre que no surgieran novedades antes.

La conductora permanece internada desde el 7 de septiembre, luego de ingresar al Mater Dei para continuar con estudios y tratamiento por un cuadro respiratorio bronquial. Pese a que durante la semana circularon versiones sobre un posible alta, el equipo médico decidió prolongar la internación para completar su recuperación y mantenerla bajo control.