Hipertensión en adultos jóvenes: el problema silencioso que puede pasar desapercibido

La hipertensión arterial no es un problema exclusivo de las personas mayores. También puede presentarse en adultos jóvenes y permanecer durante mucho tiempo sin provocar señales evidentes, lo que hace que muchas personas desconozcan que tienen la presión elevada.

Los datos del National Center for Health Statistics (NCHS) de Estados Unidos muestran que, entre agosto de 2021 y agosto de 2023, el 23,4% de los adultos de entre 18 y 39 años tenía hipertensión. La proporción fue mayor entre los varones jóvenes, con un 30%, frente al 16,4% de las mujeres de la misma franja etaria.

El dato que más llama la atención aparece al analizar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad: solo el 27,2% de los adultos de 18 a 39 años que tenía hipertensión sabía que padecía la afección.

Por qué la hipertensión puede no dar síntomas

La presión arterial elevada suele ser difícil de detectar únicamente a partir de cómo se siente una persona. Alguien puede tener hipertensión y sentirse completamente bien, por lo que esperar a que aparezcan molestias no es una estrategia adecuada para identificarla.

Por este motivo, la hipertensión suele ser denominada un “asesino silencioso”. Síntomas como dolor de cabeza, mareos o malestar general no permiten confirmar ni descartar por sí solos que una persona tenga la presión elevada.

La única manera de conocer los valores de presión arterial es medirla correctamente.

Además, una única lectura elevada no necesariamente significa que una persona tenga hipertensión. Para establecer un diagnóstico, los profesionales suelen considerar mediciones realizadas en distintos momentos y, según el caso, el promedio de varias lecturas.

Esto adquiere especial importancia entre los adultos jóvenes, que pueden sentirse saludables y pasar largos períodos sin controles médicos.

Qué factores pueden aumentar el riesgo

Aunque la edad es uno de los factores relacionados con la hipertensión, existen diferentes condiciones y hábitos que pueden favorecer su aparición.

Entre ellos se encuentran:

Una alimentación con exceso de sodio.

Sobrepeso u obesidad.

Falta de actividad física.

Consumo excesivo de alcohol.

Tabaquismo.

Antecedentes familiares de hipertensión.

Algunas enfermedades y determinadas condiciones de salud.

La presión arterial también forma parte de un conjunto de factores relacionados con la salud cardiovascular. Glucosa elevada, alteraciones del colesterol, exceso de peso y problemas en la función renal pueden coexistir con otros factores de riesgo cardiovascular y requieren controles adecuados.

Qué puede provocar la presión alta sostenida

La hipertensión no controlada puede ejercer una presión constante sobre los vasos sanguíneos y, con el tiempo, contribuir al daño de distintos órganos.

Entre sus principales consecuencias se encuentran un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular y enfermedad renal.

Por eso, que una persona sea joven no significa que una presión arterial elevada pueda ignorarse. Detectarla de manera temprana permite actuar sobre los factores de riesgo modificables y, cuando corresponde, comenzar un tratamiento.

El objetivo es reducir la exposición prolongada a valores elevados y, de esa manera, disminuir el riesgo cardiovascular acumulado a lo largo de los años.

Medirse la presión también es una forma de prevención

La detección de la hipertensión requiere un procedimiento sencillo: controlar regularmente la presión arterial.

Conocer los propios valores permite detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan complicaciones. Si se confirma hipertensión, el tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos o una combinación de ambos, dependiendo de las características de cada paciente.

La medición domiciliaria puede resultar útil en determinadas situaciones, aunque debe realizarse con un dispositivo adecuado y siguiendo las indicaciones de un profesional. Tampoco reemplaza los controles médicos.

¿Cuándo una presión arterial requiere atención urgente?

Una lectura de 180/120 mmHg o superior requiere repetir la medición después de al menos un minuto. Si los valores continúan en ese rango y además aparecen síntomas como dolor de pecho, falta de aire, debilidad, alteraciones de la visión o dificultad para hablar, es necesario buscar atención médica de emergencia.

En cambio, una cifra elevada sin síntomas también debe ser evaluada, pero no significa automáticamente que exista una emergencia médica.

Por qué es importante controlarla desde joven

La hipertensión constituye uno de los principales factores de riesgo prevenibles de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular.

Los datos del NCHS muestran que el problema también alcanza a los adultos jóvenes y que existe una importante brecha entre quienes tienen hipertensión y quienes saben que la padecen.

Por eso, incorporar el control de la presión arterial a los chequeos de rutina puede ayudar a detectar valores elevados de manera temprana y permitir una intervención antes de que aparezcan complicaciones.