Los efectos de la palta en el organismo y quiénes deberían evitar o limitar su consumo

La palta se convirtió en uno de los alimentos más elegidos tanto para preparar platos elaborados como para sumar a comidas cotidianas. Su textura cremosa permite incorporarla en ensaladas, tostadas, preparaciones dulces y distintas recetas.

Además de su sabor y versatilidad, se destaca por su composición nutricional: aporta grasas insaturadas, fibra, potasio, magnesio y vitaminas, nutrientes que pueden contribuir a una alimentación saludable. Las grasas insaturadas presentes en la palta son consideradas una alternativa saludable frente a las grasas saturadas.

La palta es el fruto del aguacatero, un árbol originario de zonas subtropicales de América. En la Argentina se cultiva principalmente en provincias del norte y puede encontrarse durante buena parte del año, dependiendo de la variedad y la producción.

Cómo incorporar la palta a la alimentación

Por su contenido de grasas saludables, la palta puede utilizarse como reemplazo de otras fuentes de grasa, como la manteca o determinados productos untables.

También es un alimento que aporta fibra, por lo que puede formar parte de una alimentación equilibrada junto con frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Sin embargo, aunque sus grasas sean principalmente insaturadas, la palta sigue siendo un alimento con un aporte considerable de calorías. Por eso, la cantidad consumida también es un aspecto a tener en cuenta dentro de una alimentación equilibrada.

Los principales beneficios de la palta

1. Favorece la salud digestiva

Uno de los aportes destacados de la palta es su contenido de fibra alimentaria, un nutriente fundamental para el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

Una alimentación con suficiente fibra puede ayudar a favorecer el tránsito intestinal y prevenir el estreñimiento, especialmente cuando se acompaña de una adecuada ingesta de líquidos.

2. Puede contribuir a mejorar el perfil de colesterol

La palta contiene grasas monoinsaturadas y fibra, dos componentes que pueden ser beneficiosos para la salud cardiovascular.

Según Mayo Clinic, la fibra presente en el aguacate puede contribuir a mejorar los niveles de colesterol HDL y la calidad del LDL. Además, incorporar palta dentro de una alimentación saludable para el corazón puede ayudar a reducir el riesgo cardiovascular.

La clave está en utilizarla como reemplazo de alimentos ricos en grasas saturadas, en lugar de simplemente agregarla a una alimentación que ya contiene un exceso de grasas.

3. Aporta nutrientes importantes para el organismo

La palta contiene diferentes vitaminas y minerales. Entre ellos se encuentran vitamina E, vitamina C, vitamina B6, magnesio y potasio.

La vitamina B6 participa en distintas funciones del organismo, entre ellas el funcionamiento normal del sistema nervioso y del sistema inmunitario.

Por su parte, la presencia de antioxidantes y grasas insaturadas convierte a la palta en una alternativa interesante para incorporar dentro de una alimentación variada.

4. Puede beneficiar la salud cardiovascular

Uno de los aspectos más estudiados de la palta es su relación con la salud del corazón.

Las grasas insaturadas pueden ser una opción más saludable que las grasas saturadas y, cuando las reemplazan dentro de la alimentación, pueden ayudar a mejorar los niveles de colesterol.

Por este motivo, la palta suele formar parte de patrones alimentarios considerados saludables para el sistema cardiovascular.

¿Quiénes deberían moderar el consumo de palta?

Aunque la palta puede formar parte de una alimentación saludable para la mayoría de las personas, no necesariamente es recomendable consumirla en grandes cantidades.

Uno de los principales casos que requiere atención es el de las personas con enfermedad renal avanzada, especialmente cuando tienen dificultades para controlar los niveles de potasio en sangre. La palta es un alimento rico en este mineral y, en estos casos, la cantidad adecuada debe determinarse de acuerdo con la función renal y las indicaciones del equipo médico o nutricional.

Esto no significa que todas las personas con problemas renales deban eliminar la palta de su alimentación. La necesidad de restringir el potasio depende de cada situación clínica y debe ser evaluada por un profesional.

La importancia de controlar las porciones

Otro aspecto a considerar es su densidad energética. Si bien las grasas de la palta son principalmente insaturadas, todas las grasas aportan una cantidad importante de calorías.

Por eso, la recomendación no es eliminarla de la alimentación, sino incorporarla en porciones adecuadas y preferentemente como sustituto de otras fuentes de grasa menos saludables.

En definitiva, para la mayoría de las personas, la palta puede ser un alimento nutritivo y versátil. Su aporte de fibra, grasas insaturadas, vitaminas y minerales la convierte en una buena opción dentro de una alimentación equilibrada, siempre teniendo en cuenta las necesidades particulares de cada persona.