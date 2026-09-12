Trump afirmó que podría resolver la disputa por las Islas Malvinas si le pidieran intervenir

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente a la disputa por las Islas Malvinas y advirtió que una eventual escalada del conflicto entre Argentina y el Reino Unido podría convertirse en un “desastre potencial”.

Las declaraciones fueron realizadas en Dublín, luego del encuentro que mantuvo con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

Trump dejó entrever que estaría dispuesto a involucrarse si fuera requerido para intentar encontrar una salida al enfrentamiento diplomático entre ambos países. Su mensaje apuntó fundamentalmente a evitar una escalada y mantener abierta la posibilidad de una solución negociada.

Trump dejó abierta una posible intervención

El mandatario estadounidense sostuvo que, si la situación llegara a complicarse, podría ser convocado para intervenir y tratar de encontrar una solución.

Trump manifestó su confianza en que sería posible evitar que el conflicto se profundice y remarcó que una confrontación entre Argentina y el Reino Unido tendría consecuencias negativas para todos los involucrados.

La posición expresada por el presidente norteamericano adquiere particular relevancia por el papel histórico de Estados Unidos en la disputa del Atlántico Sur y por la relación estratégica que mantiene tanto con Londres como con Buenos Aires.

La cuestión Malvinas vuelve al escenario internacional

Las declaraciones de Trump se producen mientras la cuestión de la soberanía sobre las Malvinas continúa siendo uno de los principales reclamos históricos de la Argentina.

El gobierno de Javier Milei ha ratificado que el objetivo argentino debe ser recuperar la soberanía sobre las islas mediante la vía diplomática y el diálogo internacional.

Desde Londres, en cambio, se mantiene la posición de que las islas permanecen bajo administración británica y que sus habitantes tienen derecho a decidir su propio futuro.

El desacuerdo entre ambos países permanece, por lo tanto, sin una solución definitiva.

Un antecedente que todavía pesa

Cualquier referencia a una escalada en torno a las Malvinas inevitablemente remite al conflicto del Atlántico Sur de 1982, que dejó profundas consecuencias humanas y políticas tanto en Argentina como en el Reino Unido.

Más de cuatro décadas después, la disputa territorial continúa vigente, aunque el camino planteado oficialmente por la Argentina es el de la negociación y la diplomacia.

En ese contexto, las palabras de Donald Trump adquieren especial relevancia. El presidente estadounidense no planteó una intervención militar ni anunció ninguna medida concreta, sino que manifestó su disposición a contribuir para evitar que el conflicto pueda transformarse en una situación de mayor gravedad.

Una señal para Buenos Aires y Londres

El mensaje de Trump puede ser leído como una advertencia dirigida a ambas partes: cualquier escalada en torno a Malvinas sería perjudicial y debería ser evitada.

Para la Argentina, la soberanía sobre las islas continúa siendo una causa nacional. Para el Reino Unido, la posición sobre el archipiélago también permanece firme.

La diferencia sigue abierta y el desafío consiste en encontrar mecanismos que permitan avanzar sin aumentar las tensiones.

En ese escenario, la intervención diplomática de una potencia como Estados Unidos podría convertirse en un elemento de peso si Buenos Aires y Londres aceptaran su participación.

Por ahora, Trump dejó clara su preocupación: un conflicto por las Malvinas podría convertirse en un “desastre potencial” y, según sus propias palabras, lo importante es evitar que llegue a ese punto.