Lola Tomaszeuski de “Gran Hermano 2026” reveló por qué dejó a Manuel Ibero

Lola Tomaszeuski y Manuel Ibero terminaron su relación después de varios meses de romance que comenzó durante Gran Hermano 2026 (Telefe). La noticia sorprendió a los seguidores de la pareja, que habían apostado por su historia de amor luego de que ambos continuaran su vínculo fuera de la casa.

La separación se concretó el 9 de septiembre, y fue Lola quien decidió ponerle punto final a la relación. Días después, la influencer contó en distintos programas de televisión cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y aseguró que atravesaba un momento de mucha ansiedad y malestar.

La mentira que cambió la relación entre Lola y Manuel

En diálogo con Lizardo Ponce, Tomaszeuski explicó que hubo una situación puntual que hizo que perdiera la confianza en Ibero.

“Encontré una mentira y a partir de ahí fue todo desconfianza”, relató. La joven aclaró que no se considera una persona celosa ni de revisar las cosas de su pareja, pero que necesitaba sentirse tranquila dentro de una relación.

Además, contó que Manuel comenzó a seguir a una chica en Instagram, algo que había sido previamente conversado entre ellos. Según explicó, ella le había pedido que evitara determinadas situaciones en redes sociales para no generar conflictos, pero finalmente sintió que ese acuerdo no fue respetado.

Lola también remarcó que, con el paso del tiempo, ya no se sentía querida de la misma manera que al comienzo del vínculo.

“Yo quiero estar con alguien que me haga sentir querida. No sé, mínimo que me quiera”, expresó durante una entrevista.

Lola aseguró que no se separaron por una infidelidad

En medio de las especulaciones que surgieron después de la ruptura, Tomaszeuski aclaró que no terminó la relación porque hubiera confirmado una infidelidad.

“Todo el mundo me decía que yo era una cornuda, no cortamos por infidelidad. Bueno, que yo sepa, no. Tampoco quiero poner las manos en el fuego por nadie”, sostuvo.

La influencer explicó que, más allá de lo que se decía en redes, ella había elegido confiar en Manuel porque se había enamorado de la persona que conoció durante el reality.

Sin embargo, reconoció que fuera de la casa comenzó a sentir que la dinámica de la pareja había cambiado y que la relación ya no le daba la tranquilidad que necesitaba.

“Me hace mal tu manera de amar”

Al explicar cómo decidió comunicarle a Ibero que quería terminar, Lola fue contundente y aseguró que necesitaba priorizar su bienestar.

“Me hace mal tu manera de amar. Ahora, respetá que yo no quiero estar con una persona que me ame de tu manera”, expresó.

Según contó, durante las últimas semanas se encontraba más preocupada y angustiada que feliz por la relación. Por ese motivo, entendió que lo mejor era tomar distancia, aunque todavía tuviera sentimientos por él.

“Más que estar contenta, estoy todos los días preocupada o sufriendo por algo”, explicó.

Qué fue de la vida de Manuel Ibero después de Gran Hermano

Tras su salida de Gran Hermano 2026, Manuel Ibero continuó con distintos proyectos vinculados a su exposición mediática. Durante el reality había sido señalado como uno de los candidatos a llegar lejos en la competencia, pero finalmente fue eliminado a mediados de julio.

Fuera de la casa comenzó su relación con Lola, quien lo visitó después de regresar de un viaje por Europa. El romance rápidamente ganó repercusión entre los seguidores del programa.

Después de la separación, Ibero aseguró que atraviesa un buen momento profesional. “Me está yendo muy bien y estoy muy contento. Me llevé amistades de Gran Hermano”, contó.

Además, reveló que le gustaría participar de MasterChef Celebrity y mostró en sus redes sociales uno de los grandes gustos que se dio recientemente: la compra de un BMW 320i.

El influencer también incorporó a Vane Pellizzeri como su mánager, con el objetivo de continuar desarrollando su carrera dentro del mundo del espectáculo y las redes sociales.

Zoe Bogach volvió a apuntar contra su ex

La separación también generó una fuerte reacción de Zoe Bogach, expareja de Ibero. La influencer aprovechó la noticia para lanzar varias críticas contra Manuel y cuestionó que él hubiera aclarado que con Lola no habían sido oficialmente novios.

“Ah, pero la presentabas a toda tu familia, la llevabas todos los findes a tu casa y le regalabas flores. ¿Entonces qué eran?”, escribió en redes sociales.

El conflicto entre ambos continuó en los días posteriores, cuando Ibero decidió mostrar en un stream algunos mensajes privados que Zoe le había enviado tiempo atrás. La exposición volvió a encender la polémica entre los exparticipantes de Gran Hermano.