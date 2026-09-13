Los pagos cuenta a cuenta avanzan y desafían al efectivo

Las transferencias inmediatas y gratuitas ganan espacio frente al efectivo y modifican los hábitos de consumo.

Brasil se convirtió en uno de los principales referentes regionales con la expansión de Pix.

Los sistemas de pagos cuenta a cuenta también avanzaron en Argentina, Colombia, Perú, México y Uruguay.

El crecimiento de las transferencias afecta especialmente al uso de las tarjetas de débito, pero no reduce la cantidad total de tarjetas.

Las tarjetas de crédito mantienen ventajas vinculadas con el financiamiento, la seguridad y los servicios adicionales.

La menor circulación de efectivo reduce costos operativos, mejora la trazabilidad y puede favorecer la formalización económica.

Los pagos cuenta a cuenta se consolidan como una de las principales transformaciones del sistema financiero en América Latina. Las transferencias inmediatas y, en muchos casos, gratuitas están modificando los hábitos de consumidores y comercios, al punto de comenzar a desplazar a las tarjetas de débito en determinadas operaciones y reducir de manera sostenida el uso de efectivo.

El fenómeno tiene a Brasil como uno de sus principales referentes. Allí, Pix, la red de pagos instantáneos desarrollada por el Banco Central brasileño, alcanzó una utilización masiva y también se convirtió en una herramienta habitual entre argentinos que visitan el país. Su expansión despertó cuestionamientos desde Estados Unidos, donde se planteó que el sistema podía afectar los intereses de compañías estadounidenses vinculadas con las tarjetas.

La discusión, sin embargo, excede el caso brasileño. En distintos países de la región surgieron mecanismos que permiten transferir dinero directamente entre cuentas con bajos costos y disponibilidad prácticamente inmediata. En Argentina funciona Transferencias 3.0, mientras que Colombia cuenta con Bre-B, Perú con Yape, México con SPEI y Uruguay avanzó con Toke para los pagos mediante códigos QR.

La expansión de estas alternativas está obligando a los actores tradicionales del sistema financiero a revisar sus estrategias. El crecimiento de los pagos directos reduce la necesidad de utilizar tarjetas de débito para algunas compras cotidianas, debido a que una transferencia puede resultar más sencilla tanto para quien paga como para quien recibe. El cambio no implica, sin embargo, la desaparición del plástico.

Las tarjetas de crédito conservan ventajas vinculadas con el financiamiento, los servicios adicionales y la relación entre las entidades financieras y los comercios. También mantienen un papel relevante en materia de seguridad y prevención del fraude. Por eso, el escenario que comienza a configurarse no parece ser el reemplazo absoluto de un sistema por otro, sino una redistribución de funciones dentro de un mercado de pagos cada vez más digitalizado.

Una de las particularidades del proceso es que el crecimiento de las transferencias no estuvo acompañado por una caída en la cantidad de tarjetas disponibles. Por el contrario, el número de tarjetas continuó aumentando en la región. Lo que sí retrocedió de manera significativa fue el uso de efectivo, que pierde terreno frente a instrumentos digitales capaces de combinar pagos, ahorro y administración del dinero desde una misma plataforma.

Ese cambio también modifica la relación de los usuarios con sus ingresos. El dinero depositado en una cuenta o billetera digital puede generar rendimientos y permanecer dentro del sistema financiero, mientras que los billetes que circulan fuera de él no producen beneficios para quien los conserva. La digitalización, por lo tanto, no solo transforma la manera de pagar, sino también la forma en que las personas administran sus recursos.

Para los gobiernos, la reducción del efectivo representa además una oportunidad para disminuir costos operativos. La producción, distribución, traslado y custodia de billetes demanda infraestructura y recursos que pueden reducirse cuando una mayor cantidad de operaciones se realiza electrónicamente. A esto se suma una mayor trazabilidad de las transacciones, con potencial impacto sobre la formalización de actividades económicas.

La seguridad constituye otro factor de peso. Menos circulación de efectivo implica reducir los riesgos asociados con el traslado y almacenamiento de dinero físico tanto para comercios como para consumidores. En paralelo, los sistemas digitales permiten incorporar herramientas de control y mecanismos de prevención que resultan más difíciles de aplicar sobre las operaciones exclusivamente en efectivo.

La evolución de los pagos cuenta a cuenta muestra así que América Latina avanza hacia un sistema donde la competencia ya no se limita entre bancos y tarjetas. Las billeteras digitales, las transferencias instantáneas y las nuevas redes de pagos impulsadas por los bancos centrales están redefiniendo el mercado. El efectivo pierde protagonismo y las tarjetas buscan conservar su lugar mediante servicios de mayor valor agregado, mientras los consumidores incorporan nuevas alternativas para pagar y administrar su dinero.