Tamara Paganini recordó su vínculo con Rodrigo Bueno y reveló la insólita frase con la que intentó conquistarlo

Tamara Paganini recordó el particular encuentro que tuvo con Rodrigo Bueno años antes de la muerte del cantante y contó cómo hizo para llamar su atención durante un programa de televisión.

La historia volvió a aparecer durante su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe), donde Andy Kusnetzoff le preguntó directamente si había tenido un romance con el ídolo del cuarteto. Aunque la exparticipante de Gran Hermano negó que entre ellos hubiera existido una relación, sí reconoció que se sintió atraída por él y relató cómo fue aquel acercamiento.

Cómo conoció Tamara Paganini a Rodrigo Bueno

Según recordó Paganini, el encuentro ocurrió en Canal Trece, durante un programa conducido por Mariano Peluffo. En ese momento, la mediática ya era admiradora del cantante y no ocultó la fascinación que sentía por él.

“Era fan desde que Rodrigo tenía el pelo largo”, recordó al reconstruir aquella situación.

La producción había ubicado a Tamara detrás de Rodrigo, junto a otras personas que formaban parte de la tribuna. Lejos de desaprovechar la oportunidad, ella comenzó a buscar la manera de captar la atención del cuartetero durante los cortes.

La frase con la que intentó llamar su atención

Paganini contó que aprovechaba cada pausa del programa para hacerle comentarios a Rodrigo. Uno de ellos quedó especialmente grabado en su memoria.

“No puedo creer tus ojos. No puedo creer tus ojos, las pestañas. Quiero que me acaricies con las pestañas”, recordó entre risas.

Sin embargo, Tamara también explicó que intentaba mantenerse alejada para evitar que su entonces pareja la viera demasiado cerca del cantante.

“Yo me iba para atrás porque me iba a ver mi novio”, relató. Desde el fondo, continuaba bailando y tratando de llamar la atención de Rodrigo.

La estrategia finalmente dio resultado: Rodrigo se acercó hasta donde estaba Tamara, la buscó entre las personas y la invitó a bailar.

El baile con Rodrigo que terminó en una separación

El episodio tuvo consecuencias inesperadas para la relación que Paganini mantenía en ese momento. Según contó, su novio vio las imágenes y terminó separándose de ella.

“Me separé de mi novio porque me vio bailando con Rodrigo”, recordó la mediática.

Además, Tamara reveló que el cantante tuvo otro gesto con ella durante aquel encuentro: le regaló una rosa, que aseguró conservar hasta el día de hoy dentro de un libro.

Tamara negó haber tenido un romance con Rodrigo

A pesar de las versiones que circularon durante años, Paganini fue contundente cuando Andy Kusnetzoff volvió a preguntarle si finalmente había ocurrido algo entre ella y el cantante.

“No, no pasó nada con Rodrigo”, aseguró.

De esta manera, Tamara diferenció aquel episodio de un supuesto romance y explicó que se trató de un encuentro marcado por la atracción y el coqueteo, pero que no llegó a convertirse en una relación.