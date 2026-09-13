La preocupación de Iliana Calabró por el grave estado de salud de su pareja de 66 años

Después de casi dos meses de preocupación, Iliana Calabró contó cómo continúa la recuperación de su pareja, Luis Alberto De Stefano, quien atravesó una grave complicación pulmonar que lo llevó a permanecer internado en terapia intensiva y conectado a un respirador.

El empresario marmolero padecía EPOC y su cuadro se agravó luego de contraer una neumonía. Durante varias semanas permaneció intubado y su estado llegó a ser crítico.

Ahora, ya fuera de aquella etapa de mayor gravedad, la actriz habló sobre su evolución y fue cautelosa al describir el presente de su pareja.

Iliana Calabró explicó cómo sigue Luis Alberto De Stefano

En diálogo con Desenchufadas, Iliana reconoció que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que De Stefano pueda recuperar completamente su vida cotidiana.

“No está bien todavía”, aseguró la actriz. Y explicó que la prolongada internación tuvo consecuencias que hacen necesario un proceso de rehabilitación.

“Le falta porque estuvo mucho tiempo internado, entonces necesita una rehabilitación”, detalló.

De todos modos, Calabró destacó que el panorama actual es mucho más alentador que el de las primeras semanas. “Está mucho mejor a como empezamos esto hace casi dos meses”, sostuvo.

La actriz también explicó que la recuperación será progresiva y que el objetivo ahora es que su pareja pueda recuperar paulatinamente su estado habitual. “Cuando está mucho tiempo internado se tiene que rehabilitar para recuperar su vida normal”, señaló.

El momento más crítico de la internación

Al recordar lo que atravesaron durante las semanas más difíciles, Iliana dejó en claro que la situación llegó a ser extremadamente delicada.

“Estuvo a un paso de pasar al otro lado”, confesó al referirse al estado en el que se encontraba De Stefano cuando permanecía internado y bajo asistencia respiratoria.

Durante ese período, la actriz mantuvo un perfil reservado y acompañó de cerca la evolución del empresario. Incluso, durante un viaje a Salta, contó que recolectó estampitas de la Virgen del Milagro para llevárselas a su pareja como una muestra de fe y acompañamiento.

Así, aunque la situación continúa siendo delicada, la evolución representa una mejora respecto del cuadro inicial. Ahora, De Stefano deberá atravesar una etapa de rehabilitación para recuperar fuerzas y avanzar hacia su recuperación.

El accidente que había sufrido Luis Alberto De Stefano

Antes de esta grave complicación pulmonar, Luis Alberto De Stefano también había atravesado un accidente de tránsito que preocupó a Iliana Calabró.

El hecho ocurrió en enero de 2026, cuando el empresario circulaba solo en su auto por el barrio porteño de Caballito. Según contó en aquel momento el periodista Santiago Riva Roy en LAM, una ambulancia habría cruzado con el semáforo en rojo y lo impactó fuertemente de costado.

“Él iba solo en el auto, estaba yendo a buscar a Iliana a la productora Kuarzo. Estaba llegando a la avenida Ángel Gallardo, avanza con el semáforo en verde, y de repente una ambulancia se le cruza y lo choca muy fuerte de costado”, relató el periodista.

Como consecuencia del impacto, De Stefano sufrió hematomas en el tórax y debió ser trasladado al Hospital Durand para realizarse estudios. Afortunadamente, en aquella oportunidad pudo regresar a su casa.

Meses después, la preocupación volvió a instalarse en la vida de la pareja debido al grave cuadro respiratorio que derivó en su internación en terapia intensiva.

Hoy, según las últimas declaraciones de Calabró, De Stefano está mucho mejor que al comienzo, pero todavía necesita tiempo y rehabilitación para recuperar su vida normal.