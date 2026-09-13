Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: quiénes son las grandes figuras que competirán

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán desde este fin de semana a algunas de las principales figuras del deporte continental. Medallistas olímpicos, campeones mundiales y jóvenes talentos competirán durante dos semanas en Rosario, Santa Fe y Rafaela, las tres ciudades que serán sede del evento.

Argentina será anfitriona de una competencia que contará con más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas. La delegación nacional, además, será la más numerosa de la historia argentina en los Juegos Suramericanos, con 658 deportistas.

Las principales figuras de Argentina

El equipo argentino tendrá varios nombres destacados, aunque también sufrirá ausencias importantes. La nadadora Agostina Hein y el campeón olímpico de BMX José “Maligno” Torres no podrán participar debido a lesiones.

En natación, las principales esperanzas estarán puestas en Macarena Ceballos, Santiago Grassi y Andrea Berrino, mientras que en atletismo una de las grandes cartas será Belén Casetta, campeona suramericana de los 3.000 metros con obstáculos.

También habrá especial atención sobre Sofía Cairó, integrante de Las Leonas y reciente campeona mundial, y Rubén Rézola, referente del canotaje argentino. Ambos fueron elegidos como abanderados de la delegación nacional para la ceremonia de apertura.

A ellos se suman Micaela Levaggi, récord suramericano en los 1.500 metros, y Eugenia de Armas, triple campeona mundial de wakeboard.

Brasil, el gran candidato al medallero

Por cantidad de figuras y antecedentes internacionales, Brasil aparece como uno de los principales candidatos a quedarse con el liderazgo del medallero.

Entre sus representantes estará Ana Marcela Cunha, campeona olímpica y mundial de aguas abiertas. También competirá Marcus D’Almeida, una de las figuras del tiro con arco, y Alison dos Santos, medallista olímpico en los 400 metros con vallas.

La delegación brasileña contará además con Caio Bonfim, medallista olímpico en marcha, y Felipe Wu, ganador de la medalla de plata en tiro deportivo en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En boxeo sobresalen Rebeca Lima, campeona mundial, junto con Luiz Gabriel Oliveira, Yuri Falcão e Isaías Filho, todos con antecedentes destacados a nivel internacional.

Colombia también llega con figuras de primer nivel

Colombia tendrá entre sus principales representantes al velocista Ronal Longa, primer atleta colombiano en bajar los 10 segundos en los 100 metros, y al gimnasta Ángel Barajas, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Otra de las grandes figuras colombianas será Sara López, múltiple campeona mundial de tiro con arco compuesto.

Las figuras de Chile, Ecuador y Uruguay

Chile tendrá como uno de sus referentes a Emanuelle Silva, campeón mundial de patinaje de velocidad. También estará Manuela Urroz, capitana de Las Diablas, el seleccionado chileno de hockey sobre césped.

Por Ecuador, una de las grandes atracciones será Neisi Dajomes, campeona olímpica de levantamiento de pesas en Tokio 2020 y medallista de bronce en París 2024. También competirán las medallistas olímpicas Lucía Yépez, en lucha, y Angie Palacios, en halterofilia.

Uruguay, por su parte, tendrá en el remo a Felipe Klüver y Bruno Cetraro, ambos campeones panamericanos. Klüver, además, llega con títulos mundiales en su palmarés.

Paraguay, Bolivia y Panamá también tienen sus cartas

Entre los representantes de Paraguay se destaca la golfista Sofía García, primera deportista paraguaya en conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos. También competirá el patinador de velocidad Julio César Mirena.

Bolivia tendrá como principal referente al raquetbolista Conrrado Moscoso, campeón mundial en 2022 y ganador de tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018.

Por Panamá, una de las figuras será Gianna Woodruff, especialista en los 400 metros con vallas y séptima del mundo en la disciplina. La delegación también contará con el nadador Tyler Christianson, el ciclista Franklin Archibold, la gimnasta Hillary Heron y la judoca Kristine Jiménez.

Santa Fe 2026: todos los números de los Juegos

Fechas: del 12 al 26 de septiembre de 2026.

Países participantes: 15.

Atletas: más de 4.000.

Delegación argentina: 658 atletas.

Deportes: 43.

Disciplinas: 60.

Sedes principales: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Escenarios deportivos: 39.

Inversión: más de 90 millones de dólares en infraestructura y obras vinculadas al evento.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representan así una de las mayores citas deportivas realizadas en la provincia y permitirán ver en acción a figuras olímpicas, campeones mundiales y las nuevas generaciones del deporte sudamericano.