Máximo Kirchner reclamó poner a las familias en el centro del debate

Máximo Kirchner cuestionó que la agenda pública quede concentrada en los mercados y las grandes corporaciones y reclamó mayor atención sobre las familias y los jóvenes.

El encuentro en Magdalena estuvo centrado en educación, salud mental, convivencia escolar y los efectos de las nuevas tecnologías.

Los estudiantes plantearon preocupaciones relacionadas con la violencia digital, el acoso en línea, la inteligencia artificial y las condiciones de aprendizaje.

Mayra Mendoza presentó iniciativas legislativas vinculadas con la Ley Ema y la prevención del suicidio.

La situación económica apareció entre las principales inquietudes de los jóvenes, especialmente por sus efectos sobre los vínculos familiares, las actividades recreativas y las expectativas de futuro.

La actividad se desarrolló en medio de la disputa interna del peronismo bonaerense entre La Cámpora y el sector político encabezado por Axel Kicillof.

El diputado nacional de Unión por la Patria y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, reclamó que las preocupaciones de las familias y de los jóvenes ocupen un lugar central en la discusión pública y cuestionó que el debate político y económico quede concentrado en las demandas de los mercados y las grandes empresas. El planteo fue realizado durante un encuentro con estudiantes en Magdalena, donde se abordaron distintos problemas vinculados con la educación, la salud mental y el impacto de la situación económica en la vida cotidiana.

La actividad se desarrolló el sábado 12 de septiembre en el Centro Cultural “La Casita de Olga”, bajo el eje “¿Qué escuela queremos?”. La jornada fue impulsada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Mayra Mendoza, y reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas de la zona.

Durante el intercambio, los jóvenes plantearon inquietudes relacionadas con las condiciones de aprendizaje y convivencia, pero también con situaciones que exceden el ámbito estrictamente escolar. Entre los temas tratados estuvieron el uso de dispositivos electrónicos, la violencia digital, las imágenes falsas creadas mediante inteligencia artificial, el acoso en línea y el hostigamiento entre estudiantes.

Kirchner sostuvo que las discusiones sobre el presente del país deberían incorporar con mayor énfasis las incertidumbres que atraviesan las personas. En particular, señaló que las familias y los jóvenes enfrentan dificultades que no siempre encuentran representación en los debates centrados en variables económicas o financieras.

“No puede ser que el debate público solo gire en torno a las preocupaciones de los mercados y las grandes corporaciones”, afirmó el legislador. En esa línea, sostuvo que quienes atraviesan situaciones de incertidumbre necesitan espacios donde sus problemas sean escuchados y formen parte de la elaboración de alternativas políticas.

El dirigente de La Cámpora también puso el foco en las consecuencias emocionales que puede generar el contexto actual. Planteó la necesidad de evitar que la frustración y la tristeza se conviertan en elementos permanentes de la vida cotidiana y sostuvo que la política debería contribuir a generar condiciones para que las personas puedan recuperar expectativas sobre su futuro.

La participación de Mendoza agregó una dimensión legislativa al encuentro. La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia presentó iniciativas relacionadas con algunos de los problemas planteados por los estudiantes, entre ellas la denominada Ley Ema, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense, y un proyecto de prevención del suicidio de su autoría.

Mendoza remarcó que las normas no deberían quedar limitadas al texto legislativo, sino que deben ser conocidas y aplicadas. En particular, vinculó la Ley Ema con la necesidad de generar conciencia sobre las consecuencias de determinadas acciones en entornos digitales, como publicar comentarios, fotografías o videos sin evaluar previamente su impacto.

La legisladora sostuvo que la violencia digital no constituye solamente un problema individual, debido a que las situaciones que ocurren en espacios virtuales pueden producir consecuencias concretas sobre la vida de las personas. En ese sentido, planteó la necesidad de incorporar estas problemáticas a las políticas públicas y al debate educativo.

Los estudiantes también señalaron dificultades relacionadas con el contexto económico. Entre ellas mencionaron el menor tiempo disponible para compartir con sus familias, los problemas vinculados con la salud mental y la incertidumbre respecto de las posibilidades académicas y laborales que tendrán en los próximos años.

Mendoza relacionó esas preocupaciones con situaciones concretas que afectan la vida cotidiana, como las dificultades para sostener actividades deportivas o los obstáculos económicos que pueden reducir los encuentros familiares. En ese contexto, afirmó que la sociedad no debería acostumbrarse a condiciones que considera injustas.

El encuentro se produjo además mientras continúa la disputa interna dentro del peronismo bonaerense entre La Cámpora y el sector político que responde al gobernador Axel Kicillof. La presencia conjunta de Kirchner y Mendoza sumó así una señal política a una actividad centrada formalmente en cuestiones educativas y sociales.

Participaron también Mirna Gurina y estudiantes de las Escuelas de Educación Secundaria Nº 1, Nº 7 y Nº 8, la Escuela Técnica Nº 2, el Anexo de la EES Nº 1 de Arditi y la Escuela Agraria de Bavio. El intercambio permitió reunir demandas vinculadas con la escuela, la tecnología, la salud mental y las condiciones económicas de las familias, en una jornada que buscó trasladar esas preocupaciones al ámbito de la discusión política y legislativa.