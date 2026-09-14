Récord de convocatoria en los Juegos Suramericanos: 250.000 personas participaron de la apertura

El gobernador Maximiliano Pullaro realizó este lunes en Rosario un primer balance de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y puso el foco en la enorme convocatoria que tuvo el evento desde el inicio de las competencias.

El certamen, que tiene como escenarios a Rosario, Santa Fe y Rafaela, comenzó con una multitudinaria ceremonia inaugural que se convirtió en uno de los principales indicadores del impacto que está generando la competencia en la provincia.

Una apertura multitudinaria

El sábado, el Monumento Nacional a la Bandera fue el epicentro de la inauguración de los Juegos. De acuerdo con los datos difundidos por el gobierno provincial, alrededor de 250.000 personas se acercaron para participar del espectáculo.

La magnitud de la convocatoria no quedó limitada al público presente. Según explicó Pullaro, al contabilizar también las personas que siguieron la ceremonia a través de transmisiones televisivas y plataformas de streaming, la cifra superó el millón de espectadores en distintos puntos del mundo.

Una repercusión que excedió las expectativas

Para el gobernador, estos números reflejan la dimensión que alcanzaron los Juegos Suramericanos desde su primera jornada y el interés que despertó la competencia tanto dentro de la provincia como a nivel internacional.

La respuesta del público se suma así al movimiento generado por las delegaciones, los deportistas y las actividades deportivas que se desarrollan en las tres ciudades anfitrionas.

Con las competencias todavía en marcha, Santa Fe busca aprovechar el evento no solo como una experiencia deportiva de alcance internacional, sino también como una oportunidad para mostrar la provincia y generar un impacto económico y turístico de relevancia.