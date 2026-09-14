Lamine Yamal señaló al único jugador que puede competirle por el Balón de Oro 2026

Lamine Yamal no se escondió a la hora de hablar del Balón de Oro 2026. El delantero del Barcelona y de la Selección de España aseguró que considera que tiene méritos suficientes para quedarse con el premio y señaló a Kylian Mbappé como el único jugador que, a su entender, está a su mismo nivel en la pelea por el galardón.

En una entrevista con Jorge Valdano para Movistar+, Yamal fue contundente cuando le preguntaron quién debería ganar el premio. El español sostuvo que él y Mbappé son, en su opinión, los dos mejores futbolistas del mundo y defendió su candidatura en función de los títulos que consiguió durante la temporada.

“Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos. Y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Porque para mí, Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo. Para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

Yamal confía en sus méritos para ganar el premio

El futbolista del Barcelona también se refirió al respaldo que recibió de su club y dejó en claro que no tiene intención de hacer una campaña personal para conseguir el reconocimiento.

“No depende de mí, depende de vosotros. El trabajo con el Barça y la selección ha sido increíble. Tengo opciones, hice un gran año. Pero veremos”, expresó.

Yamal agregó que está conforme con lo realizado durante la temporada y que no considera necesario pedir votos públicamente: “No creo que necesite hacer campaña. Cada uno puede pensar lo que quiera. Estoy orgulloso de lo que he hecho y no puedo pedir más. Es vuestro trabajo, no suplicaré nada”.

Los títulos que respaldan la candidatura de Lamine Yamal

El español llega a la definición del Balón de Oro con varios argumentos a su favor. Durante la última temporada consiguió LaLiga y la Supercopa de España con el Barcelona, además de conquistar el Mundial con la Selección española. También fue elegido como el mejor jugador de LaLiga 2025-26.

El premio se entregará el 26 de octubre en Londres, en una edición que aparece especialmente pareja por la cantidad de figuras que llegan con argumentos para quedarse con el galardón.

Mbappé también se postula para el Balón de Oro

Del otro lado de la disputa aparece Kylian Mbappé, quien también habló públicamente sobre sus posibilidades de quedarse con el premio.

El delantero francés considera que su rendimiento individual es suficiente para competir por el galardón, pese a no haber conseguido títulos colectivos importantes durante el último período. Entre sus principales argumentos aparecen sus registros goleadores y su rendimiento en las principales competiciones.

De hecho, Mbappé terminó como máximo goleador del Mundial, LaLiga y la Champions League, mientras que Yamal cuenta con una ventaja en cuanto a títulos colectivos. Esa diferencia puede ser determinante para los votantes.

Así, la pelea por el Balón de Oro 2026 suma un nuevo capítulo: Yamal se coloca a sí mismo y a Mbappé como los dos grandes candidatos, mientras espera que sus títulos con Barcelona y España sean suficientes para quedarse con el premio.