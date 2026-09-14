Quién es Humberto Gabriel Andrijciw, el mendocino que le entregó la bandera argentina a Colapinto

La imagen de Franco Colapinto con una bandera argentina durante la vuelta de honor del Gran Premio de España rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas del fin de semana. Sin embargo, detrás de ese momento hay una historia que comenzó mucho antes y que tuvo como protagonista a Humberto Gabriel Andrijciw, un mendocino que vive en España y que tuvo su primer Gran Premio de Fórmula 1 como comisario de pista.

Andrijciw estaba ubicado en uno de los sectores del nuevo circuito de Madrid y, antes de la competencia, ya había decidido que quería aprovechar su lugar para hacerle llegar una bandera argentina al piloto de Alpine. Cuando terminó la carrera, esperó el paso de Colapinto y consiguió entregársela.

El gesto tuvo un significado especial: el argentino acababa de completar su primer Gran Premio como marshal en la máxima categoría del automovilismo y terminó protagonizando una escena que rápidamente recorrió las redes sociales.

La bandera argentina que viajó de Mendoza a España

La bandera que recibió Colapinto no era una cualquiera. Había llegado desde Argentina en 2011, cuando la madre de Gabriel la llevó hasta España.

Quince años después, esa misma bandera terminó en las manos de uno de los principales representantes argentinos en la Fórmula 1.

La familia de Andrijciw siguió el momento con especial emoción. Una de sus hijas, fanática de Colapinto, contó en redes sociales que su padre estaba muy emocionado por haber podido entregarle la bandera y destacó que se trataba de su primera experiencia como comisario de pista en un Gran Premio de Fórmula 1.

Colapinto recibió la bandera y la llevó durante la vuelta de honor

Colapinto había terminado séptimo en el Gran Premio de Madrid. Después de cruzar la línea de llegada, recibió la bandera argentina de manos de Andrijciw y decidió llevarla durante la vuelta de honor.

El piloto sacó la bandera por fuera del Alpine y recorrió el circuito con los colores celeste y blanco flameando sobre el auto.

Después de la carrera, Colapinto contó cómo se produjo el encuentro:

“Me la dio un comisario, me estaba esperando para dármela. Le agradezco al banderillero argentino”.

Horas más tarde, el piloto también compartió una imagen de Andrijciw en sus historias de Instagram y le dedicó un mensaje que terminó de darle un cierre especial al momento: “El ídolo que me dio la bandera. Gracias crack!!!!!”.

De ocho años en DHL a su debut en la Fórmula 1

La historia de Andrijciw también tiene un capítulo profesional particular. Después de más de ocho años de trabajo en DHL Supply Chain, recientemente cerró esa etapa laboral para afrontar nuevos desafíos.

En una publicación realizada en LinkedIn, el propio Andrijciw contó que dejaba la compañía después de poco más de ocho años y agradeció a sus compañeros por el camino recorrido. Entre sus nuevos proyectos aparece precisamente su actividad como comisario de pista en el automovilismo, una tarea que combina su interés por los autos con su experiencia profesional.

Su llegada a la Fórmula 1 como voluntario se produjo justo en el Gran Premio en el que Franco Colapinto consiguió un séptimo puesto.

Un encuentro argentino en medio de la Fórmula 1

Lo que para Andrijciw comenzó como la posibilidad de cumplir un sueño dentro de la Fórmula 1 terminó en una escena que difícilmente pueda olvidar.

Una bandera que había viajado desde Mendoza hasta España en 2011 terminó flameando durante una vuelta de honor de la Fórmula 1, sostenida por Colapinto después de su séptimo puesto en Madrid.

Y detrás de esa imagen estuvo un argentino que, en su primer Gran Premio como comisario de pista, consiguió entregarle un pedazo de Argentina al piloto que hoy representa al país en la máxima categoría.