El peronismo santafesino se prepara para enfrentar a Pullaro

Los senadores del peronismo de Santa Fe saben que el gobernador Maximiliano Pullaro y el frente Unidos irán por ellos en la próxima disputa electoral. Por eso, los cinco integrantes del bloque buscan cerrar filas, ya analizan la posibilidad de ir por un nuevo mandato y ponen todas sus fichas en la carrera hacia la gobernación: el empresario Federico Pucciarello.

La estrategia del peronismo es clara: jugar con un ojo puesto en la competencia provincial y el otro en la disputa departamental.

El objetivo será sostener las bancas que hoy tiene el bloque, evitar que Unidos avance sobre el Senado y, al mismo tiempo, construir una alternativa competitiva para la gobernación.

En ese escenario, la figura de Pucciarello aparece como una de las principales apuestas del espacio para intentar ordenar al peronismo detrás de una candidatura con proyección provincial.