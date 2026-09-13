Juan Lagruta: “Creo en Argentina, apuesto por la Argentina”

RESUMEN

Juan Lagruta , arquitecto del Masterplan para transformar el oeste de Rafaela, habló en exclusiva con R24N durante la inauguración de la Villa Olímpica.

El profesional sostuvo que Rafaela no creció en los últimos años al ritmo que debería haberlo hecho y marcó diferencias con otras ciudades de la región.

Destacó la existencia de gente con voluntad y un gobierno dispuesto a escuchar , aunque consideró necesario ordenar esfuerzos y establecer prioridades.

Lagruta valoró especialmente la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y sostuvo que los impuestos deben traducirse en obras concretas para la sociedad.

Sobre el presidente Javier Milei , afirmó que la Argentina está atravesando un proceso de ajuste necesario y aseguró: “Creo en Argentina, apuesto por la Argentina” .

La inauguración de la Villa Olímpica no solamente dejó imágenes vinculadas a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. También permitió conocer opiniones y reflexiones de quienes vienen pensando el futuro de Rafaela desde una perspectiva que excede una obra puntual.

En ese marco, R24N dialogó en forma exclusiva con Juan Lagruta, arquitecto y uno de los profesionales vinculados al Masterplan pensado para transformar el oeste de Rafaela.

Lagruta dejó varios conceptos que merecen ser escuchados, particularmente porque su mirada no se limitó a la inauguración de una infraestructura deportiva, sino que apuntó directamente al desarrollo que la ciudad necesita para los próximos años.

Una Rafaela que pudo haber crecido más

Uno de los conceptos más contundentes de Lagruta estuvo relacionado con el desarrollo de la ciudad.

Sin rodeos, sostuvo que Rafaela no creció durante los últimos años como debería haberlo hecho, especialmente si se la compara con otras localidades cercanas que lograron avanzar con mayor velocidad en materia de infraestructura y planificación.

No se trata solamente de construir una obra determinada, sino de pensar qué ciudad se quiere para las próximas décadas.

En ese sentido, el arquitecto planteó que Rafaela todavía tiene enormes posibilidades de crecimiento, pero que para aprovecharlas hace falta organización, planificación y una mirada que permita establecer objetivos comunes.

“En Rafaela hay gente con muy buena voluntad y un gobierno que nos escucha, por ello es cuestión de organizarse”, sostuvo Lagruta.

La frase encierra una definición política y también una mirada sobre la sociedad: hay recursos humanos, hay voluntad y existen posibilidades, pero es necesario coordinar esos esfuerzos detrás de un proyecto de ciudad.

El reconocimiento a Pullaro

Lagruta también se mostró gratamente sorprendido por el trabajo que viene realizando el equipo del gobernador Maximiliano Pullaro.

“Estoy gratamente sorprendido con la gente que trabaja para el gobernador Pullaro”, manifestó.

Y explicó su valoración desde una perspectiva muy concreta: la relación entre los impuestos que pagan los ciudadanos y las obras que reciben.

Según su visión, la gente invierte en impuestos y espera que ese esfuerzo vuelva en forma de infraestructura y mejoras concretas.

“La gente invierte en impuestos y espera que vuelva en obras, y con Pullaro eso se ve claramente”, afirmó.

El planteo de Lagruta apunta a una cuestión central para cualquier administración pública: el ciudadano acepta realizar un esfuerzo cuando puede comprobar que ese esfuerzo se transforma en obras, servicios y desarrollo.

Milei y una Argentina que ajusta el cinturón

La conversación también pasó por la situación nacional y el trabajo que viene realizando el presidente Javier Milei.

Lagruta fue claro al expresar su valoración sobre el rumbo adoptado por el Gobierno nacional y utilizó una frase gráfica para describir el momento que atraviesa el país: “Argentina se está ajustando el cinturón”.

En su opinión, el país venía funcionando durante años dentro de una especie de burbuja que terminó generando consecuencias económicas que ahora deben ser corregidas.

“Antes vivíamos en una burbuja”, señaló.

Pero su mirada no quedó atrapada en el presente ni en las dificultades del proceso de ajuste. Por el contrario, Lagruta reivindicó la necesidad de pensar en el largo plazo.

“Creo en Argentina, apuesto por la Argentina”, afirmó.

Un país que necesita ponerse de acuerdo

Quizás el concepto de mayor alcance político de la entrevista fue el que planteó al hablar del futuro argentino.

Para Lagruta, Argentina puede volver a ocupar un lugar destacado en el mundo, pero para conseguirlo será necesario abandonar las discusiones permanentes y construir acuerdos básicos.

“Argentina va a volver a ser una potencia mundial con gente como hoy gobierna la provincia y la nación”, sostuvo.

Pero inmediatamente puso el foco en una condición indispensable: mirar mucho más allá de una elección o de un período de gobierno.

“Hay que ver la Argentina a largo plazo, debemos hacer un pacto y ponernos de acuerdo todos para hacer un país grande”, expresó.

La definición adquiere especial relevancia porque proviene de alguien que está pensando una ciudad desde la planificación y el desarrollo urbano. En definitiva, la lógica que Lagruta propone para Rafaela también parece aplicarla a la Argentina: planificación, acuerdos, objetivos comunes y una mirada que no quede limitada a la coyuntura.

La inauguración de la Villa Olímpica, entonces, fue también una oportunidad para hablar de lo que viene.

Y en ese escenario, Juan Lagruta dejó un mensaje que combina una crítica a los años de estancamiento de Rafaela con una fuerte dosis de optimismo sobre el futuro.

Porque, según su mirada, tanto la ciudad como el país todavía tienen una enorme oportunidad por delante.

La condición es saber organizarse, ponerse de acuerdo y animarse a pensar en grande.