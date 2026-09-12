Pullaro puso a Esperanza como símbolo de Santa Fe y defendió el rumbo productivo de su gestión

El gobernador destacó el legado de los inmigrantes que dieron origen a la primera colonia agrícola organizada del país y repasó el peso del sector privado en la economía santafesina.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, eligió la ciudad de Esperanza como escenario para reivindicar parte de la historia que, según planteó, explica la identidad productiva de la provincia.

Durante su participación en el Almuerzo por el Día de la Industria, organizado por la Federación Industrial de Santa Fe, el mandatario recordó los orígenes de la primera colonia agrícola organizada de la Argentina y vinculó aquel proceso migratorio, iniciado hace unos 170 años, con la actualidad económica del territorio.

“Esperanza es el lugar donde sentimos que empezó todo”, señaló Pullaro, al destacar la continuidad entre aquellos primeros inmigrantes y el entramado productivo que existe actualmente en la provincia.

En ese contexto, repasó algunos de los principales indicadores del sector privado santafesino: alrededor de 7.000 pequeñas y medianas empresas, 21.000 productores agropecuarios y unas 2.100 cooperativas forman parte de una estructura que genera actividad y empleo en distintos puntos del territorio.

El gobernador también respondió a uno de los reclamos habituales del sector empresario y puso el foco en la presión tributaria. Ante los planteos sobre el peso de los impuestos, sostuvo que solamente el 20% de la carga fiscal que afrontan los contribuyentes en Santa Fe corresponde al Estado provincial, mientras que el resto tiene origen en otros niveles de gobierno.

De esta manera, Pullaro combinó una mirada histórica sobre los orígenes de Santa Fe con una defensa de los resultados de su administración durante sus primeros tres años y del papel que ocupa el sector productivo en el desarrollo provincial.