Así fue la fiesta de cumpleaños de India, la perra de Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni

Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni volvieron a compartir un momento familiar junto a sus mascotas. Esta vez, la protagonista fue India, una de sus bulldog francés, que cumplió seis años y tuvo un festejo especial en la intimidad de su hogar.

La pareja preparó una pequeña celebración que incluyó una torta, una vela con el número seis y adornos brillantes para la cumpleañera. Las imágenes fueron compartidas por Calvagni en sus redes sociales y rápidamente reflejaron el lugar que ocupan sus mascotas dentro de la familia.

India apareció en varias de las postales con las orejas levantadas y detalles de color rosa sobre la cabeza, mientras se acercaba a la torta preparada especialmente para la ocasión. A su lado también estuvo Galo, el otro bulldog francés de la pareja, que se sumó al festejo.

El mensaje de Caro Calvagni por los seis años de India

Más allá de las fotos del festejo, Calvagni aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a India y referirse al paso del tiempo.

“Hoy cumple 6 nuestra bebé pe. Aunque ya tenga la carita un poco más blanca siempre va a ser el bebé amado de la casa”, escribió la empresaria fitness.

La publicación incluyó además distintas fotografías de India a lo largo de los años. En algunas aparece con ropa tejida, mientras que en otras se la ve descansando o siendo mimada por Calvagni.

La influencer también compartió varias imágenes en las que sostiene a la perrita entre sus brazos. En una de ellas, India descansa sobre su hombro, mientras que en otra Calvagni la abraza frente a un espejo.

India y Galo, los dos bulldog francés de la familia

El festejo también permitió ver nuevamente a Galo e India juntos, una escena que forma parte de la vida cotidiana de Tagliafico y Calvagni.

En las fotos, ambos perros aparecen detrás de la mesa donde estaba la torta, con la vela azul como protagonista. La pareja suele mostrar en redes diferentes momentos compartidos con sus mascotas, que ocupan un lugar importante en su vida familiar.

En esta oportunidad, el álbum funcionó además como un repaso por algunos recuerdos de India y por los años que lleva junto a la pareja.

“Darles una vida hermosa, llena de amor”

Al final de la publicación, Calvagni dejó en claro el vínculo que mantiene con sus mascotas y el lugar que tienen en su día a día.

“Mi mayor compromiso con ellos es ser la mejor mamá del mundo y darles una vida hermosa, llena de amor”, expresó.

Luego, dedicó un último saludo a India: “Feliz cumple mi piojito, mi bebé, mi pe. Te amamos”.

Así, el cumpleaños número seis de India se convirtió en una nueva oportunidad para que Tagliafico y Calvagni compartieran con sus seguidores una parte de su intimidad y el cariño que sienten por sus mascotas.