Verónica Lozano detalló qué lleva Johnny Depp en su valija cuando se hospeda en su casa

Verónica Lozano contó detalles de la particular relación que mantiene con Johnny Depp, quien se convirtió en un visitante frecuente de su casa gracias a la amistad que el actor construyó con su marido, Jorge “Corcho” Rodríguez.

La conductora habló sobre la convivencia con el protagonista de Piratas del Caribe durante una entrevista con Agarrate Catalina, por La Once Diez, y reveló algunas situaciones curiosas de las estadías del actor.

“Ah, es un flash”, respondió entre risas cuando le preguntaron cómo es tener a una estrella de Hollywood como invitado en su casa.

Según explicó, Depp y “Corcho” Rodríguez se hicieron muy amigos y pueden pasar largas horas conversando. “Yo a veces me voy al canal, vuelvo y siguen hablando y yo digo: ‘Pero chicos, cásense’”, contó Lozano con humor.

Cómo es Johnny Depp en la intimidad de la casa de Vero Lozano

La conductora destacó especialmente la personalidad del actor y aseguró que es alguien con quien se puede mantener una conversación sobre temas muy diferentes.

“Es súper agradable él. Es muy, muy, muy copado. Es muy culto. Podés hablar de historia, podés hablar de política. Tiene mucho humor”, describió.

En ese sentido, Lozano definió el particular estilo de humor de Depp como “entre negro y border” y remarcó que, pese a su fama internacional, el actor logra integrarse con naturalidad a la dinámica familiar.

“Obviamente es como que salís de la escena y decís ‘WTF, es Johnny Depp’, pero por momentos es como que te olvidás de eso, porque es un dulce”, explicó.

Las curiosidades que Johnny Depp lleva en sus valijas

Uno de los aspectos que más sorprendió durante la entrevista fue la cantidad y el contenido del equipaje que Depp lleva cada vez que se hospeda en la casa de Lozano.

“Viaja con muchas maletas”, contó la conductora. Y luego reveló algunos de los objetos que el actor lleva consigo: “Trae su guitarra, sus pinturitas, sus cositas”.

La cantidad de equipaje incluso llamó la atención de la entrevistadora, que comparó la situación con una mudanza. Sin embargo, Lozano volvió a destacar que la presencia del actor resulta muy agradable para todos.

La afición de Depp por la música no es nueva: durante su paso por la Argentina también fue fotografiado tocando la guitarra y compartiendo momentos cotidianos con Lozano y Rodríguez.

Cuánto tiempo se hospedó Johnny Depp en la casa

Lozano también recordó cuánto duraron algunas de las estadías del actor.

La primera vez que Depp estuvo en Uruguay pasó alrededor de diez días, mientras que en otra oportunidad permaneció cerca de una semana en la casa de la pareja.

“En Uruguay la primera vez estuvo como unos 10 días. La segunda vez estuvo acá como siete días”, detalló.

La conductora explicó que, después de compartir varios días con él, la presencia de Johnny Depp deja de sentirse como algo extraordinario y pasa a formar parte de la rutina.

“O sea que a medida que pasaban los días ya era como más normal. Sí, está Johnny”, relató.

Incluso se permitió bromear sobre el nivel de confianza que alcanza la convivencia: “Sí, sí, va, dale, Johnny, andá a levantar la mesa. Andá a los platos”.

La amistad entre Depp y “Corcho” Rodríguez se consolidó en los últimos años y llevó al actor a hospedarse en propiedades de la pareja tanto en Punta del Este como en Buenos Aires.