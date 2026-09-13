Cande Vetrano reaccionó tras las declaraciones de Andrés Gil sobre Gimena Accardi

Cande Vetrano volvió a quedar en el centro de la escena luego de que resurgieran las versiones que vinculan a su pareja, Andrés Gil, con Gimena Accardi. La polémica se reavivó después de que Ángel de Brito asegurara que entre los actores habría existido un vínculo, algo que volvió a poner el tema bajo la lupa.

En medio de la repercusión, Andrés Gil habló públicamente sobre su relación con Vetrano y aseguró que la situación ya había sido conversada puertas adentro. “Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento. Hoy estamos bien”, sostuvo el actor en diálogo con Desayuno Americano.

Qué dijo Andrés Gil sobre Cande Vetrano

El actor se refirió al momento que atraviesa con la madre de su hijo, Pino, y buscó dejar en claro que la pareja continúa junta.

“Pasó hace un montón de tiempo, yo ya dije lo que tenía que decir. Estas cosas reflotan ahora, no sé bien por qué”, expresó Gil al ser consultado por la polémica.

Además, destacó el presente de su relación con Cande: “Estamos muy bien, un gran momento, crecimos juntos, pasamos un montón de situaciones como pareja”.

Sus declaraciones se produjeron luego de que De Brito volviera a instalar la versión de un supuesto vínculo entre Gil y Accardi. El conductor de LAM sostuvo que no se trataba solamente de especulaciones, mientras que el tema también había sido mencionado anteriormente por los protagonistas.

La particular reacción de Cande Vetrano

En medio de la exposición mediática, Cande Vetrano eligió no hacer declaraciones públicas sobre el tema. En cambio, compartió contenido en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

La actriz publicó una imagen de ella misma con una mascarilla facial y la palabra “Relax”, una historia que rápidamente fue interpretada como un posible mensaje en medio de la polémica.

Sin embargo, Vetrano no hizo referencia directa a Andrés Gil, Gimena Accardi ni a las versiones que volvieron a circular. Por eso, la publicación puede ser leída como una señal de tranquilidad, pero no constituye una confirmación sobre cómo atraviesa la situación.

Qué había dicho Gimena Accardi sobre los rumores

La polémica se remonta a 2025, cuando Gimena Accardi confirmó que había sido infiel a Nicolás Vázquez, aunque negó que la persona involucrada fuera Andrés Gil, quien por entonces era su compañero de elenco y amigo de la pareja.

En aquel momento, Accardi sostuvo que se había tratado de “un desliz” y pidió que no se buscara identificar al tercero. También aseguró que era falsa la versión que la vinculaba con Gil.

Ahora, más de un año después, los dichos de De Brito volvieron a poner aquella historia en el centro de la escena. Mientras tanto, Gil aseguró que la situación con Cande quedó hablada y que la pareja atraviesa un buen momento.