Julián Álvarez encendió las alarmas: sufrió una molestia y preocupa en la Selección Argentina

A pocos días del próximo reencuentro de la Selección Argentina, se encendieron las alarmas por el estado físico de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid sufrió una sobrecarga muscular durante un entrenamiento y quedó afuera del partido ante Real Sociedad por la quinta fecha de LaLiga.

La situación genera atención en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, ya que Álvarez es una pieza habitual del seleccionado y la próxima fecha FIFA será una de las primeras pruebas del equipo después del Mundial.

Qué tiene Julián Álvarez

El Atlético de Madrid informó que el argentino se retiró del entrenamiento del sábado luego de sentir molestias. Posteriormente, los estudios médicos determinaron que se trata de una sobrecarga muscular, por lo que los servicios médicos decidieron que no viajara a San Sebastián para enfrentar a la Real Sociedad.

El club comunicó oficialmente que Álvarez continuará con una menor carga de trabajo durante los próximos días, mientras evoluciona de la molestia.

Por el momento, no se informó un plazo de recuperación que lo descarte de la convocatoria de la Selección Argentina. Su evolución durante los próximos entrenamientos será determinante para saber si podrá estar disponible para los amistosos de septiembre.

Los próximos partidos que tendrá el Atlético

Antes de sumarse, en caso de ser convocado, al plantel argentino, Álvarez tenía previsto afrontar una exigente agenda con el Atlético de Madrid.

El conjunto dirigido por Diego Simeone deberá continuar su calendario de LaLiga y tendrá como uno de sus próximos compromisos el clásico frente a Real Madrid.

La sobrecarga muscular llega en un momento en el que el delantero buscaba recuperar continuidad. Días atrás, Álvarez había sido titular ante Liverpool por la Champions League, partido en el que disputó los 90 minutos y asistió a Marcos Llorente en el gol del Atlético.

Alerta para Lionel Scaloni

La situación de Álvarez será seguida de cerca en la Selección Argentina. Scaloni deberá esperar su evolución antes de definir si el delantero estará en condiciones de integrar la próxima convocatoria.

La lesión no fue presentada por el Atlético como una dolencia de gravedad, pero el corto plazo hasta la fecha FIFA obliga a seguir con atención la recuperación del atacante argentino.