Rybakina se consagró campeona de US Open 2026

Elena Rybakina derrotó a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2 en la final del US Open 2026 y conquistó por primera vez el Grand Slam estadounidense. La kazaja, además, confirmó su llegada al número 1 del ranking WTA, desplazando a la bielorrusa del primer puesto.

La final disputada en el Arthur Ashe Stadium tuvo un desarrollo cambiante. Rybakina tomó rápidamente el control, Sabalenka consiguió reaccionar en el segundo parcial, pero la kazaja volvió a imponer condiciones en el set definitivo para quedarse con el trofeo.

Rybakina pegó primero y Sabalenka reaccionó

La kazaja comenzó el partido con mayor solidez y encontró el quiebre necesario para adelantarse en el marcador. Con un juego firme desde el fondo de la cancha, logró quedarse con el primer set por 6-4.

En el segundo parcial, Sabalenka elevó su nivel y tuvo oportunidades para cerrar el set antes. Rybakina consiguió sostener su servicio cuando enfrentaba dos puntos de set y llevó el marcador hasta el 5-5.

Sin embargo, la número 1 del mundo hasta ese momento encontró la manera de quebrar y terminó llevándose el segundo set por 7-5, por lo que todo se definió en el tercero.

Rybakina dominó el set definitivo

La paridad desapareció en el último parcial. Rybakina se mostró mucho más sólida con su saque y aprovechó las oportunidades de quiebre para tomar rápidamente una ventaja que Sabalenka ya no pudo remontar.

La kazaja consiguió dos quiebres en el set y se colocó 5-2 arriba. Con su servicio, tuvo la oportunidad de cerrar el encuentro y no dejó pasar la ocasión: ganó el game definitivo y selló el 6-2.

De esta manera, Rybakina se quedó con el partido después de 2 horas y 21 minutos de juego.

Rybakina, nueva número 1 del mundo

El título en Nueva York significó una doble celebración para la tenista de 27 años. Rybakina ya tenía asegurado el ascenso al primer puesto del ranking WTA desde su clasificación a la final y ahora lo confirmó con la conquista del torneo.

La kazaja pone así fin al dominio de Sabalenka, quien había ganado las dos últimas ediciones del US Open y buscaba convertirse en tricampeona consecutiva.

El tercer Grand Slam de su carrera

El trofeo obtenido en Nueva York representa el tercer título de Grand Slam para Rybakina.

La kazaja ya había conquistado Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026, ambos títulos que la habían instalado entre las principales figuras del circuito femenino. Ahora sumó el US Open y quedó a un solo Grand Slam, Roland Garros, de completar el Grand Slam de carrera.

Cuándo es la final masculina del US Open 2026

La definición masculina se disputará este domingo 13 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium. El alemán Alexander Zverev, primer preclasificado, enfrentará al estadounidense Ben Shelton, octavo favorito.

Zverev buscará conquistar su segundo título de Grand Slam del año, después de haber ganado Roland Garros, mientras que Shelton jugará la primera final de Grand Slam de su carrera y tendrá la posibilidad de convertirse en el primer estadounidense en ganar un Major desde Andy Roddick en el US Open 2003.

Además, Zverev domina ampliamente el historial entre ambos: ganó los cinco enfrentamientos anteriores.