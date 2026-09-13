Trotta pidió una respuesta institucional ante ataques al periodismo

Nicolás Trotta reclamó que el Congreso adopte una respuesta institucional frente a las agresiones contra periodistas.

La Comisión de Libertad de Expresión acumula más de 100 expedientes vinculados con ataques al periodismo.

El diputado sostuvo que las agresiones aumentaron desde 2023 y atribuyó una parte significativa de ellas al presidente Javier Milei.

Trotta advirtió que la intimidación y el hostigamiento en redes sociales también pueden afectar la libertad de expresión.

La oposición analiza impulsar un emplazamiento para que la Comisión de Libertad de Expresión vuelva a funcionar.

El legislador planteó que fortalecer los equilibrios parlamentarios es necesario para evitar la naturalización de los ataques contra periodistas.

El diputado nacional Nicolás Trotta reclamó una respuesta institucional frente a las agresiones contra periodistas y cuestionó la falta de funcionamiento de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. El legislador de Unión por la Patria planteó que el Congreso debe intervenir para evitar que los ataques contra trabajadores de prensa se conviertan en una práctica naturalizada dentro de la vida democrática.

El planteo surgió durante una reunión impulsada por 14 diputados opositores, ante la falta de convocatoria formal de la comisión durante el año. Según explicó Trotta, el cuerpo parlamentario acumula más de 100 expedientes relacionados con situaciones de agresión contra periodistas, pero hasta el momento no había sido convocado para analizar esos casos y avanzar con los proyectos pendientes.

El encuentro reunió a trabajadores de prensa y representantes de organizaciones vinculadas con la actividad periodística. Durante la reunión se expusieron distintos episodios de hostigamiento y se analizó la evolución de las agresiones contra periodistas en los últimos años.

Trotta hizo referencia a un relevamiento de FOPEA y sostuvo que las situaciones denunciadas aumentaron desde 2023. Según afirmó, una proporción significativa de esos episodios tiene como protagonista directo al presidente Javier Milei. El diputado sostuvo que más de la mitad de las agresiones registradas contra periodistas están vinculadas directamente con el mandatario.

Para el legislador, el debate no consiste en determinar si un periodista tiene razón o si sus opiniones resultan favorables o críticas hacia un gobierno. El eje, sostuvo, es preservar el derecho a expresarse y garantizar las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse el trabajo periodístico.

En ese sentido, Trotta planteó que la libertad de expresión no constituye una prerrogativa exclusiva de quienes trabajan en los medios, sino un derecho que alcanza al conjunto de la ciudadanía. Desde esa perspectiva, consideró que las agresiones contra periodistas exceden una disputa entre dirigentes políticos y comunicadores y terminan afectando la calidad institucional.

El diputado también puso el foco en las nuevas modalidades de presión sobre la prensa. A su criterio, la censura no necesariamente se presenta mediante el cierre de un medio o la prohibición explícita de publicar determinada información. También puede manifestarse a través de intimidaciones, campañas de hostigamiento en redes sociales, exposición pública y ataques dirigidos contra periodistas o integrantes de sus familias.

Trotta describió ese fenómeno como una situación de exposición a niveles de agresión que consideró inéditos y advirtió sobre el riesgo de que la reiteración de estos episodios termine convirtiéndolos en hechos habituales.

Frente a ese escenario, reclamó una intervención más activa del Congreso. El legislador sostuvo que la Cámara de Diputados no puede permanecer al margen ante situaciones que considera vinculadas directamente con el funcionamiento democrático y pidió que se habilite el tratamiento de los expedientes acumulados en la Comisión de Libertad de Expresión.

Sin embargo, la reunión realizada por la oposición no permitió avanzar con dictámenes. Trotta explicó que, de acuerdo con el reglamento parlamentario, la convocatoria formal de la comisión depende de su presidencia. Por ese motivo, anticipó que los bloques opositores buscarán impulsar un emplazamiento para obligar al cuerpo a funcionar y comenzar a tratar los proyectos pendientes.

El mecanismo ya fue utilizado recientemente por la oposición para intentar avanzar con iniciativas relacionadas con la morosidad de las familias y la emergencia en discapacidad. Trotta planteó que una herramienta similar podría permitir que la Comisión de Libertad de Expresión retome su actividad parlamentaria.

El reclamo se inscribe además en una discusión más amplia sobre el funcionamiento del Congreso y los equilibrios entre oficialismo y oposición. Trotta llamó a fortalecer la coordinación entre los bloques opositores para construir una respuesta parlamentaria frente a las situaciones denunciadas.

La iniciativa busca colocar nuevamente la libertad de expresión en la agenda legislativa y generar mecanismos institucionales que permitan analizar las agresiones contra periodistas. Para Trotta, el objetivo no es intervenir sobre los contenidos periodísticos, sino garantizar que las diferencias políticas puedan expresarse sin que el hostigamiento o la intimidación se conviertan en herramientas habituales de confrontación.