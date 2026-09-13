La Casa Rosada celebró el respaldo de Trump y evalúa su mediación por Malvinas ante el Reino Unido

Donald Trump afirmó que podría mediar entre Argentina y el Reino Unido si ambos gobiernos lo solicitaran.

La Casa Rosada analiza sus declaraciones como parte del escenario diplomático que rodea la cuestión Malvinas.

El Gobierno profundizó su estrategia con sanciones contra actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

La Cancillería asumió un rol central en la coordinación de las políticas vinculadas al reclamo soberano.

El Ejecutivo confirmó procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas vinculadas con la cuenca de Malvinas.

El Congreso debatirá en los próximos días el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional junto con el Presupuesto 2027.

La cuestión de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara como un “desastre potencial” la posibilidad de un conflicto armado entre Argentina y el Reino Unido y afirmara que podría intervenir como mediador si ambas partes así lo solicitaran. Sus declaraciones generaron una rápida repercusión en la Casa Rosada, donde admiten que el planteo forma parte del escenario diplomático que hoy se encuentra bajo análisis.

Trump realizó sus declaraciones en Dublín, tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. Durante esa conversación describió la situación entre ambos países como una disputa que considera “muy interesante” y sostuvo que, de producirse una escalada, probablemente sería convocado para intervenir. Al mismo tiempo, recordó que el Reino Unido mantiene el control de las islas y planteó que Londres enfrenta actualmente desafíos internos que, según su visión, condicionan parte de sus prioridades.

El mandatario estadounidense mencionó problemas vinculados con la inmigración, la energía y otras cuestiones domésticas al referirse al contexto británico. Sus afirmaciones encontraron un punto de contacto con el discurso pronunciado días atrás por Javier Milei, quien había señalado que el Reino Unido atraviesa dificultades de carácter migratorio, demográfico y económico, en contraste con las perspectivas que el Gobierno argentino proyecta para el futuro del país.

En el Ejecutivo argentino las declaraciones fueron recibidas con atención. Voceros oficiales sostuvieron que el Gobierno continúa evaluando distintas alternativas para avanzar hacia un “diálogo sincero” con el Reino Unido, sin descartar que el posicionamiento de Washington pueda incorporarse al análisis de la estrategia diplomática que se viene desarrollando desde principios de septiembre.

Ese nuevo enfoque comenzó a tomar forma con una serie de medidas destinadas a reforzar el reclamo argentino sobre las islas. El paquete anunciado por Milei incluyó la reglamentación de sanciones contra empresas que desarrollen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en la plataforma continental, un incremento previsto en los recursos destinados al área de Defensa y el impulso al proyecto de una Base Naval Integrada en Ushuaia.

La instrumentación de parte de esas decisiones quedó plasmada en normas que designaron a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen sancionatorio previsto para actividades hidrocarburíferas realizadas sin permiso estatal. A partir de ese esquema, distintos organismos nacionales deberán informar posibles incumplimientos dentro de plazos específicos para facilitar la aplicación de las medidas previstas por la legislación vigente.

En paralelo, el Gobierno confirmó el inicio de procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas vinculadas, de manera directa o indirecta, con actividades en la cuenca de Malvinas. La iniciativa se complementa con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca ampliar las herramientas disponibles para proteger los intereses argentinos y prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

La estrategia oficial también incorporó una nueva herramienta administrativa con la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior dentro de la Cancillería. Ese mecanismo apunta a coordinar el trabajo de los distintos organismos del Estado con competencias vinculadas al reclamo sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mediante la designación de enlaces institucionales que centralicen el intercambio de información.

Mientras tanto, el frente legislativo aparece como una pieza clave de la agenda inmediata del Ejecutivo. Milei convocó para este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en el Salón Héroes de Malvinas con el objetivo de alinear posiciones antes de una semana decisiva. Ese mismo día ingresará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y, al día siguiente, el Gobierno presentará el Presupuesto 2027, que contempla un incremento del peso relativo del gasto destinado al Ministerio de Defensa, consolidando así una agenda que combina iniciativas diplomáticas, legislativas e institucionales en torno al reclamo argentino por las islas.