Santa Fe 2026: las reservas anticipadas tendrán un destino solidario

Lo recaudado por quienes aseguren anticipadamente sus lugares para las competencias será destinado a Cáritas, veteranos de guerra y Cilsa.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves a representantes de tres instituciones que serán beneficiarias de una iniciativa solidaria vinculada con los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Se trata de Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe y Cilsa, entidades a las que se destinará el dinero obtenido mediante las reservas anticipadas de ubicaciones para las distintas competencias.

El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Allí, funcionarios provinciales brindaron detalles sobre el mecanismo y explicaron cómo funcionará esta propuesta durante el desarrollo de los Juegos.

Cómo colaborar y asegurar un lugar

El acceso a las competencias será libre y gratuito, aunque estará sujeto a la capacidad disponible en cada escenario deportivo.

Quienes quieran garantizar su ingreso a un partido o competencia específica tendrán la posibilidad de realizar una reserva anticipada mediante un aporte de $10.000. El sistema contempla diferentes medios de pago.

Para efectuar la reserva, los interesados deberán ingresar al sitio oficial de Santa Fe 2026, consultar el calendario de actividades y elegir el evento al que desean asistir.

Desde la organización aclararon que la reserva anticipada no será un requisito para ingresar a las competencias. Se trata de una alternativa destinada a quienes quieran asegurarse un lugar y, al mismo tiempo, realizar un aporte solidario a las tres instituciones seleccionadas.

Una propuesta que combina deporte y solidaridad

La iniciativa busca aprovechar la convocatoria que tendrán los Juegos Suramericanos para generar un impacto que trascienda lo deportivo y canalizar recursos hacia organizaciones con presencia y trayectoria en la provincia.

Durante la reunión acompañaron al gobernador el secretario de Vinculación Institucional y coordinador general de los XIII Juegos Suramericanos, Julián Galdeano; el ministro de Gobierno, Fabián Bastia; y la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

De esta manera, Santa Fe 2026 suma una propuesta solidaria al evento deportivo, permitiendo que quienes quieran asegurar anticipadamente su lugar puedan contribuir, a través de su aporte, con tres instituciones de la provincia.