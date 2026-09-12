Procrear: Santa Fe busca quedarse con obras paralizadas mientras Nación cierra contratos con las constructoras

El futuro de varias obras del Procrear que quedaron paralizadas en Santa Fe comenzó a definirse luego de que las empresas constructoras involucradas empezaran a cerrar sus vínculos contractuales con el Gobierno nacional.

El proceso se aceleró durante las últimas semanas y abre una posibilidad para que la administración de Maximiliano Pullaro pueda avanzar en la recuperación de algunos de esos desarrollos habitacionales, que quedaron inconclusos tras la decisión de la Nación de desactivar el programa.

Las obras habían sido rescindidas unilateralmente por el Gobierno nacional aproximadamente un año atrás, en el marco del desmantelamiento del Procrear y del cambio de estrategia oficial en materia de acceso a la vivienda y crédito hipotecario.

Sin embargo, todavía quedaba pendiente resolver la situación contractual con las empresas que tenían a su cargo los distintos proyectos. Ahora, varias constructoras comenzaron a acordar con la Nación los respectivos finiquitos.

“Las obras están rescindidas. Ahora se está avanzando en el acuerdo de finiquito y terminando de pulir las condiciones”, explicó una fuente vinculada a una de las empresas involucradas.

El Gobierno nacional decidió avanzar con la rescisión de prácticamente todos los contratos del programa, con la excepción de un proyecto ubicado en El Palomar, provincia de Buenos Aires.

El objetivo de evitar nuevos “elefantes blancos”

La situación genera preocupación tanto entre las empresas como dentro del Gobierno santafesino. El temor es que los desarrollos inconclusos terminen transformándose en grandes estructuras abandonadas, cuyo deterioro aumente con el paso del tiempo y haga cada vez más costosa su eventual recuperación.

Para la gestión de Pullaro, el cierre de los contratos con las constructoras representa un paso importante, aunque no significa que el traspaso de las obras a la Provincia esté garantizado.

La resolución forma parte de una negociación más amplia entre Santa Fe y el Gobierno nacional, en la que también se discuten otros temas pendientes entre ambas administraciones.

Uno de los marcos de esa negociación es el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), mecanismo que podría facilitar el intercambio de activos, obras y compromisos entre Nación y provincias.

En la Casa Gris, sin embargo, mantienen cautela y evitan considerar el acuerdo como cerrado. Las negociaciones con la Nación han atravesado distintos momentos y cualquier modificación puede volver a demorar el entendimiento.

Cuántas viviendas están en juego

El universo de proyectos santafesinos alcanza aproximadamente a 1.500 viviendas Procrear que quedaron paralizadas, aunque no todos los emprendimientos presentan las mismas posibilidades de ser transferidos a la Provincia.

Uno de los principales factores que determina la negociación es la propiedad de los terrenos sobre los que fueron construidos los desarrollos.

Los proyectos que se levantan sobre terrenos pertenecientes al Estado nacional aparecen como los que tienen mayores posibilidades de quedar bajo la órbita provincial.

Entre ellos se encuentra el complejo Tiro Federal, en Rosario, uno de los emprendimientos de mayor escala. Allí estaban previstas unas 580 viviendas, de las cuales 418 llegaron a iniciar su construcción. El proyecto presenta un nivel de avance cercano al 38%.

En la ciudad de Santa Fe, otro de los desarrollos relevantes es el Parque Federal, que contempla 198 unidades habitacionales y registra aproximadamente un tercio de ejecución.

A ese proyecto se suma Barrio Transporte, también en la capital provincial, con otras 192 viviendas, aunque con un grado de avance inferior al 10%.

El desafío para Santa Fe será ahora transformar una negociación todavía abierta en una solución concreta para esos desarrollos. La prioridad pasa por evitar que las estructuras abandonadas continúen deteriorándose y, al mismo tiempo, recuperar parte de las viviendas que quedaron a mitad de camino para incorporarlas nuevamente a la política habitacional provincial.