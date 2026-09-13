Santa Fe abrió los Juegos Suramericanos 2026 con una multitud y un mensaje de orgullo desde Rosario

Pullaro encabezó la ceremonia inaugural frente al Monumento Nacional a la Bandera, con delegaciones de 15 países. La competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre y tendrá como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Rosario se vistió de fiesta este sábado por la noche para dar comienzo oficialmente a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La ceremonia inaugural se realizó frente al Monumento Nacional a la Bandera y contó con una multitud, además de las delegaciones deportivas provenientes de 15 países.

El acto fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien estuvo acompañado por la diputada Gisela Scaglia, exvicegobernadora de Santa Fe, y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

Durante su discurso de apertura, Pullaro destacó el presente de Rosario y reivindicó el proceso de recuperación de la ciudad. “Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó ante los asistentes.

El mandatario también resaltó el valor simbólico del lugar elegido para inaugurar la competencia y recordó que allí fue creada la bandera nacional. Además, hizo referencia al río Paraná como una vía fundamental para la producción y la identidad económica de Santa Fe.

Catorce días de competencia

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y tendrán actividades en Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela.

Pullaro destacó la dimensión del acontecimiento y recordó que Santa Fe tuvo que esperar cuatro décadas para volver a ser escenario de un evento deportivo de semejante magnitud.

“Somos invencibles”, afirmó el gobernador, al remarcar el esfuerzo realizado para concretar la competencia en un contexto que calificó como difícil.

Durante los próximos días, deportistas, entrenadores y turistas de distintos países recorrerán las tres ciudades sede, en una competencia que combinará actividad deportiva con propuestas vinculadas a la cultura y el turismo.

Una apuesta a la infraestructura deportiva

Uno de los ejes del discurso del gobernador estuvo puesto en las obras realizadas para recibir a los Juegos.

Pullaro destacó las inversiones efectuadas en clubes, estadios, centros de entrenamiento y espacios públicos, y sostuvo que la infraestructura construida permitirá que los deportistas santafesinos continúen desarrollando sus actividades una vez finalizado el torneo.

“Nos animamos a pensar en grande”, sostuvo el mandatario, quien definió las obras como uno de los principales legados que dejará la realización del evento.

En ese sentido, planteó que las instalaciones no deben ser consideradas únicamente como parte de la organización de los Juegos, sino como infraestructura que permanecerá para las próximas generaciones.

Deporte, esfuerzo y trabajo en equipo

El gobernador también hizo referencia a los valores que, según señaló, atraviesan a todos los países participantes.

Disciplina, constancia, perseverancia, trabajo en equipo y cultura del trabajo fueron algunos de los conceptos que destacó como principios compartidos a través del deporte.

En el cierre de su mensaje, Pullaro invitó a los atletas a disfrutar de la experiencia y alentó a los visitantes a conocer las distintas ciudades y atractivos de la provincia.

Rosario, Santa Fe y Rafaela serán durante los próximos días el escenario de competencias deportivas y también una oportunidad para mostrar la gastronomía, la cultura, los paisajes y la historia santafesina.

“Esta es una provincia que le abre los brazos a la Argentina y al mundo”, expresó Pullaro antes de dar paso al inicio oficial de la fiesta inaugural.

Con la ceremonia frente al Monumento Nacional a la Bandera, Santa Fe puso en marcha una competencia que reunirá durante dos semanas a atletas de todo el continente y que dejará, además de resultados deportivos, un nuevo legado de infraestructura para las ciudades sede.