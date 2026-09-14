La CGT advirtió sobre la situación social ante el Papa León XIV

La CGT presentó ante el papa León XIV un diagnóstico crítico sobre la situación social y laboral de la Argentina.

Gerardo Martínez vinculó la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro laboral con las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei.

La central sindical planteó su preocupación por la precarización, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable.

La inteligencia artificial fue uno de los principales temas del encuentro, especialmente por sus posibles efectos sobre el empleo, los salarios y los derechos laborales.

La CGT reclamó participación de los trabajadores y sus organizaciones en las decisiones relacionadas con la incorporación de nuevas tecnologías.

La audiencia en el Vaticano anticipó parte de la agenda que la central sindical llevará al encuentro previsto con León XIV durante su visita a la Argentina en noviembre.

La Confederación General del Trabajo (CGT) trasladó al papa León XIV un diagnóstico crítico sobre la situación social y laboral de la Argentina durante una audiencia celebrada en el Vaticano. La delegación sindical planteó ante el pontífice su preocupación por la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro de las condiciones laborales, el endeudamiento de los hogares y las dificultades para generar empleo estable, en un encuentro que también permitió abordar el impacto de la inteligencia artificial sobre el futuro del trabajo.

La reunión se realizó el sábado 12 de septiembre en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, desarrollado en Roma entre el 10 y el 12 de septiembre. La actividad reunió a dirigentes sindicales, empresarios, representantes de organismos internacionales, organizaciones sociales y referentes de la Iglesia para analizar cuestiones vinculadas con el empleo, la desigualdad, las nuevas tecnologías y la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo sostenibles.

Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, describió ante León XIV el escenario que atraviesan trabajadores y jubilados y afirmó que el Papa llegará a una Argentina atravesada por un fuerte sentimiento de tristeza. El dirigente sindical vinculó esa situación con las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Javier Milei y calificó el proceso como un “ajuste extremadamente severo”.

La delegación sindical llevó al encuentro una serie de preocupaciones relacionadas con la evolución de los ingresos y las condiciones de vida. Entre los principales puntos mencionados estuvieron la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados, la precarización de las relaciones laborales, el aumento del endeudamiento de las familias y los obstáculos para acceder a empleos formales, estables y con derechos.

La CGT también planteó que el escenario laboral no puede analizarse únicamente desde la evolución de los indicadores económicos. Para los representantes sindicales, la situación de los hogares y las perspectivas de quienes dependen de un salario deben ocupar un lugar central en cualquier discusión sobre el rumbo del país.

Otro de los ejes de la audiencia fue la incorporación de inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías a los procesos productivos. La dirigencia sindical expresó su preocupación por los efectos que estos cambios pueden generar sobre los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones laborales.

En ese sentido, la CGT sostuvo que la transformación tecnológica no debería quedar exclusivamente bajo la decisión de las empresas. Su planteo fue que los trabajadores y sus organizaciones participen de las discusiones vinculadas con la implementación de nuevas herramientas, especialmente cuando puedan modificar funciones, generar desplazamientos laborales o alterar las formas tradicionales de organización del trabajo.

El debate tecnológico se inscribió dentro de una agenda más amplia sobre la denominada transición justa. La discusión apunta a compatibilizar los cambios productivos y tecnológicos con mecanismos que eviten que determinados sectores sociales queden excluidos de los beneficios derivados de esas transformaciones.

Además de Martínez y Cristian Jerónimo, participaron de las conversaciones Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y Daniel Funes de Rioja, ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otros representantes.

León XIV planteó durante el encuentro la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo que tengan en cuenta las dimensiones humanas, sociales y ambientales. El pontífice también puso el foco en la protección de las personas que enfrentan mayores riesgos de quedar marginadas por las transformaciones económicas y productivas.

La audiencia adquiere además relevancia por la próxima visita del Papa a la Argentina. El viaje está previsto entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá también escalas en Uruguay y Perú. En el marco de su paso por el país, para el lunes 9 de noviembre está previsto un encuentro con representantes de la CGT en el campus de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

Esa actividad reunirá además a representantes del sector empresario y de los movimientos sociales, por lo que la agenda podría ampliar el diálogo iniciado en el Vaticano hacia las principales problemáticas económicas, laborales y sociales de la Argentina.

Para la central sindical, la audiencia con León XIV permitió anticipar parte de las preocupaciones que buscará plantear durante la visita papal. El encuentro abrió así un canal de diálogo en torno a una agenda que combina la situación económica actual con los desafíos que generan las nuevas tecnologías y la necesidad de garantizar que los cambios productivos no profundicen las desigualdades existentes.