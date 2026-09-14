La inteligencia artificial redefine los perfiles que buscan las empresas

El 43% de las compañías a nivel global planea contratar personal para roles vinculados con inteligencia artificial.

En Argentina, las ofertas laborales que exigen alguna habilidad relacionada con IA pasaron del 0,6% al 2,6% en los últimos años.

Machine Learning, agentes de IA, IA generativa y redes neuronales concentran buena parte de la demanda tecnológica local.

Las empresas buscan perfiles multidimensionales que combinen conocimientos técnicos tradicionales, herramientas de inteligencia artificial y habilidades socioemocionales.

El mercado freelance muestra una demanda de conocimientos de IA todavía mayor, con un 7,2% de las publicaciones analizadas.

Data Analyst, Full Stack Developer, AI Engineer, Product Manager y DevOps o Cloud Engineer figuran entre los perfiles tecnológicos más demandados en Argentina.

La expansión de la inteligencia artificial está modificando de manera acelerada las necesidades del mercado laboral. Las empresas ya no buscan solamente especialistas capaces de desarrollar sistemas de IA, sino también profesionales que puedan incorporar estas herramientas a procesos existentes y combinarlas con conocimientos técnicos, capacidad de liderazgo y habilidades para resolver problemas.

A nivel global, el 43% de las compañías tiene previsto contratar trabajadores para roles vinculados con la inteligencia artificial, mientras que entre las organizaciones consideradas más innovadoras la proporción asciende al 47%. Menos del 4% de las empresas consultadas afirma que no tiene previsto ampliar sus equipos relacionados con esta tecnología.

La tendencia refleja un cambio en las prioridades de las organizaciones. La incorporación de IA dejó de estar limitada a los departamentos tecnológicos y comenzó a atravesar áreas de producción, análisis, gestión, desarrollo de productos y toma de decisiones. Por eso, la demanda se concentra tanto en especialistas altamente técnicos como en trabajadores capaces de utilizar la inteligencia artificial dentro de sus actividades habituales.

En Argentina, esa transformación también empieza a reflejarse en las búsquedas laborales. Un relevamiento realizado sobre 64.088 avisos publicados durante 2026 detectó que el 2,6% exigía al menos una habilidad vinculada con inteligencia artificial. La proporción es considerablemente superior al 0,6% registrado entre 2017 y 2022.

El crecimiento también se observa cuando se analizan conjuntamente las capacidades técnicas tradicionales, las competencias blandas y los conocimientos relacionados con IA. Los avisos que solicitan esa combinación pasaron del 0,4% al 2% durante el período analizado.

Aunque la presencia de la inteligencia artificial todavía representa una porción minoritaria del mercado laboral argentino, su avance resulta significativo en comparación con otros países de la región. Además, los datos muestran que las compañías no están reemplazando las habilidades tradicionales por conocimientos de IA, sino que buscan perfiles capaces de sumar ambas dimensiones.

Las habilidades técnicas que no están directamente relacionadas con la inteligencia artificial aparecen en el 92,1% de las ofertas laborales analizadas, mientras que las competencias socioemocionales son requeridas en el 74,1%. Esto indica que el trabajador más buscado no necesariamente es quien domina una única herramienta, sino quien puede integrar conocimientos diversos y adaptarse a nuevas tecnologías.

Dentro de las especialidades relacionadas con IA, Machine Learning encabeza la demanda en Argentina, con el 27,5% de los requerimientos. Le siguen los agentes de IA, con 22,5%; la inteligencia artificial en términos generales, con 18,9%; la IA generativa, con 16,3%; las redes neuronales, con 10,2%, y el procesamiento de lenguaje natural, con 3,5%.

También aparecen tecnologías y metodologías específicas como LangGraph, TensorFlow, LangChain, Deep Learning, Keras, Retrieval Augmented Generation, PyTorch y MLOps. El conjunto muestra que la demanda comienza a extenderse desde los conocimientos generales hacia herramientas concretas utilizadas para desarrollar, entrenar, implementar y administrar soluciones basadas en inteligencia artificial.

El mercado freelance presenta una penetración todavía mayor. En las publicaciones relevadas en Workana, el 7,2% requiere conocimientos vinculados con IA. Allí la inteligencia artificial genérica concentra el 41,1% de los pedidos, seguida por los agentes de IA con 21,9%, Machine Learning con 18,7%, procesamiento de lenguaje natural con 10,4% e IA generativa con 5,2%.

Sin embargo, las empresas también valoran competencias que no tienen relación directa con la tecnología. Entre las capacidades socioemocionales más demandadas aparecen los atributos personales, la iniciativa y el liderazgo, la comunicación, las habilidades sociales y el pensamiento crítico junto con la resolución de problemas.

Entre los perfiles tecnológicos con mayor demanda en Argentina aparecen Data Analyst, Full Stack Developer, AI Engineer, Product Manager y DevOps o Cloud Engineer. No todos son puestos nuevos, pero la inteligencia artificial está modificando profundamente sus funciones y las herramientas que necesitan dominar.

A nivel internacional, Machine Learning Engineers y AI Researchers aparecen entre los puestos específicamente asociados con la expansión de esta tecnología. La tendencia indica que la transformación del empleo no estará determinada únicamente por la cantidad de especialistas que las empresas incorporen, sino por la capacidad de esos profesionales para convertir la IA en soluciones aplicables al negocio.

El desafío para las compañías será evitar que la incorporación de estas herramientas quede limitada a mejoras puntuales de productividad. Para los trabajadores, en tanto, la oportunidad pasa por desarrollar una combinación de conocimientos técnicos, manejo de IA y competencias humanas. En ese escenario, la llamada “AI fluency” comienza a convertirse en una capacidad transversal que puede marcar diferencias concretas en la empleabilidad.