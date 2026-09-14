La industria profundiza su caída y las fábricas pierden capacidad productiva

La producción industrial registró en julio una caída intermensual del 5% y una baja interanual del 4,9%.

El cierre de fábricas genera una pérdida de maquinaria, conocimientos y capacidades productivas acumuladas durante décadas.

La falta de demanda interna aparece como uno de los principales obstáculos para la recuperación de la actividad manufacturera.

Las estimaciones privadas advierten sobre un aumento de empresas industriales en dificultades y un posible incremento de cierres durante 2026.

La caída del empleo formal demuestra que las actividades que crecen no logran compensar las pérdidas registradas en sectores intensivos en trabajo.

Los proyectos del RIGI pueden generar inversiones y empleo, pero el desafío será conseguir que también impulsen proveedores, industrias y servicios nacionales.

La industria argentina atraviesa una etapa de fuerte contracción que comienza a dejar consecuencias más profundas que la caída de algunos indicadores mensuales. El cierre de establecimientos manufactureros, la pérdida de puestos de trabajo y la liquidación de maquinaria reflejan un proceso que afecta directamente la capacidad productiva y plantea interrogantes sobre la posibilidad de una recuperación sostenida.

El dato de actividad industrial de julio confirmó la magnitud del retroceso. La producción cayó 5% frente a junio y 4,9% en la comparación interanual. Pero el indicador que mayor preocupación genera entre los industriales es el quiebre de la tendencia-ciclo, porque sugiere que la disminución de la actividad podría no haber encontrado todavía un piso.

En distintas regiones comenzaron a multiplicarse los conflictos vinculados con plantas que reducen operaciones o directamente abandonan la producción. La situación de SKF, que cerró su establecimiento en Tortuguitas después de más de cinco décadas, se convirtió en una de las expresiones más contundentes de este escenario. Durante el proceso de remate, parte de las instalaciones y de la maquinaria fue desarmada para su venta como rezago.

El fenómeno adquiere especial gravedad porque no se trata únicamente de activos que cambian de propietario. Cuando una máquina industrial que todavía podría utilizarse termina comercializada como chatarra, también se pierde parte del capital acumulado durante años de actividad. Con el cierre de una fábrica desaparecen conocimientos, proveedores, trabajadores especializados y capacidades que no necesariamente pueden reconstruirse cuando las condiciones económicas vuelven a mejorar.

Las empresas dedicadas a remates industriales también encuentran un mercado diferente al de otras etapas. La oferta de maquinaria aumentó como consecuencia de los cierres, pero la demanda resulta insuficiente. La falta de inversiones destinadas a ampliar la producción limita las posibilidades de que esos equipos sean adquiridos por otras compañías y continúen formando parte del entramado manufacturero.

La principal dificultad que señalan los empresarios es la falta de demanda. Incluso compañías que lograron desarrollar mercados externos enfrentan un escenario complejo en el mercado interno. Para algunas industrias exportadoras, la contracción local obliga a evaluar reducciones de personal, disminuciones de capacidad o una estrategia centrada exclusivamente en las ventas al exterior.

Las estimaciones sobre el número de empresas en riesgo también reflejan la dimensión del problema. Un relevamiento de la consultora I+D contabilizó la pérdida de 420 compañías industriales solamente durante mayo y más de 1.500 en lo que va del año. Además, identificó unas 4.000 industrias en situación de mora y proyectó que, si la dinámica actual continúa, alrededor de 3.300 firmas podrían cerrar durante 2026.

El impacto sobre el empleo formal agrega otro componente de preocupación. En junio se registró una nueva reducción, con unos 12.260 puestos menos. Desde noviembre de 2023, la pérdida acumulada alcanza a más de 354.000 asalariados registrados, considerando trabajadores privados, públicos y personal de casas particulares. La evolución muestra que el crecimiento de determinadas actividades no logra compensar el retroceso de sectores con una mayor capacidad para generar empleo.

En ese punto aparece uno de los principales debates sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Los proyectos aprobados dentro del programa prometen generar 95.158 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, permanentes y temporarios. Sin embargo, aun si todas esas previsiones se concretaran, representarían alrededor del 28% de los empleos perdidos desde noviembre de 2023. Si se consideran exclusivamente los puestos directos y permanentes, la proporción sería mucho menor.

El problema no radica necesariamente en el crecimiento de las inversiones energéticas o mineras, sino en su capacidad para generar un efecto multiplicador sobre el resto de la economía. La discusión apunta a cómo conseguir que esos grandes proyectos incorporen proveedores locales, impulsen nuevas industrias y generen actividad en sectores intensivos en trabajo.

La advertencia formulada por Domingo Cavallo sobre la necesidad de prestar mayor atención a las actividades con elevada generación de empleo se inscribe en ese debate. El desafío consiste en evitar que una economía pueda mostrar inversiones de gran magnitud mientras simultáneamente reduce su entramado industrial.

La imagen de las máquinas industriales convertidas en chatarra sintetiza esa contradicción. La llegada de grandes capitales puede fortalecer determinados sectores, pero si no existe una recuperación de la demanda y una estrategia capaz de integrar a la industria nacional, el proceso puede terminar profundizando la pérdida de empresas y capacidades productivas. El desafío para el Gobierno será lograr que las inversiones que ya comenzaron a llegar funcionen como locomotoras para el conjunto de la economía y no como actividades aisladas dentro de un sector manufacturero cada vez más reducido.