Las empresas vuelven a premiar el mérito por encima de la inflación

La desaceleración de la inflación permite a las empresas recuperar margen para diferenciar los aumentos salariales.

El 63% de las organizaciones considera factores adicionales a la inflación para definir sus incrementos.

Los bonos y sistemas de remuneración variable vuelven a ganar protagonismo entre los trabajadores profesionales.

Las posiciones vinculadas con tecnología y gestión especializada del talento se encuentran entre las mejor remuneradas.

Las empresas locales proyectan incrementos salariales superiores a los previstos por las filiales de multinacionales.

Una inflación más previsible podría consolidar una política salarial basada cada vez más en mérito, habilidades y desempeño.

La desaceleración de la inflación comienza a modificar las estrategias salariales de las empresas argentinas. Después de un período en el que los incrementos estuvieron concentrados principalmente en compensar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la suba de precios, las compañías empiezan a recuperar margen para diferenciar los aumentos según desempeño, habilidades, responsabilidades y necesidades específicas de cada puesto.

El cambio se produce en un contexto de menor inflación mensual. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. En los primeros ocho meses del año, la variación acumulada llegó al 21,3%, mientras que la comparación interanual mostró una suba del 33,5%.

Las expectativas también apuntan hacia una continuidad de la desaceleración. Las proyecciones privadas relevadas por el Banco Central anticipan aumentos mensuales de precios de entre 1,6% y 1,8% para los últimos meses de 2026, con una posible reducción hacia el 1,6% durante 2027. Si ese escenario se consolida, las empresas podrían destinar una proporción mayor de sus presupuestos salariales a premiar el desempeño individual en lugar de utilizar todos los recursos disponibles para acompañar la inflación.

El cambio implica una modificación en la lógica de las áreas de Recursos Humanos. Durante los períodos de alta inflación, buena parte de las negociaciones salariales se concentró en evitar que los trabajadores perdieran poder adquisitivo. Con una inflación más previsible, las compañías recuperan capacidad para establecer políticas de compensación de mediano plazo y diferenciar a quienes ocupan posiciones consideradas estratégicas.

Los relevamientos empresariales muestran que esa transición ya está en marcha. Una proporción importante de las organizaciones tiene definido de antemano cuántos aumentos aplicará durante el año. El 27% prevé realizar dos incrementos y el 34% contempla tres, lo que significa que casi dos tercios de las empresas proyectan hasta tres ajustes salariales durante 2026.

La planificación permite reducir la reacción permanente frente a los movimientos de precios y concentrar parte de la política de compensaciones en objetivos vinculados con el negocio. En ese marco, el desempeño individual, las referencias del mercado y la importancia de determinados puestos comienzan a recuperar peso en las decisiones salariales.

Según los relevamientos realizados entre empresas, el 63% no define sus aumentos exclusivamente a partir de la inflación. También considera factores como la evolución de los salarios del mercado, el rendimiento de cada empleado y la criticidad de determinadas funciones. La consecuencia es una estructura de remuneraciones más diferenciada, en la que dos trabajadores pueden recibir incrementos distintos aun cuando pertenezcan a una misma organización.

La remuneración variable también vuelve a ocupar un lugar relevante. El 93% de las empresas relevadas cuenta con bonos de corto plazo, mientras que el 70% dispone de incentivos vinculados con ventas y el 42% mantiene mecanismos de compensación de largo plazo. Además, estos instrumentos comienzan a extenderse más allá de los puestos ejecutivos y alcanzan a profesionales especializados.

El criterio también se observa en sectores donde existe una fuerte competencia por determinados perfiles. En la industria energética, por ejemplo, las políticas de remuneración vinculadas con habilidades específicas ganan espacio como mecanismo para atraer y retener trabajadores calificados. La tecnología aparece igualmente entre las áreas con mayores niveles salariales, especialmente en desarrollo de software, aplicaciones y gestión de proyectos técnicos.

A nivel gerencial, los puestos vinculados con tecnología de la información y compensaciones y beneficios figuran entre los mejor remunerados. La tendencia refleja una doble prioridad empresarial: incorporar capacidades tecnológicas y, al mismo tiempo, profesionalizar la gestión del talento.

Los presupuestos salariales también muestran diferencias según el tipo de compañía. Para 2026, la mediana de los incrementos proyectados para el mercado general alcanzaba el 27% anual. Las empresas con capital local estimaban aumentos del 29%, mientras que las filiales de multinacionales proyectaban una mediana del 26%.

La evolución de los precios será determinante para consolidar esta transformación. Si la inflación continúa descendiendo, las compañías tendrán mayor margen para abandonar una política salarial exclusivamente defensiva y avanzar hacia esquemas donde el mérito, las habilidades y el aporte individual tengan una incidencia cada vez mayor en la remuneración.