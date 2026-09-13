El BCRA reduce sus compras de dólares ante una mayor demanda privada

El BCRA compró apenas US$5 millones el viernes, su menor adquisición del año entre las ruedas con compras.

La autoridad monetaria acumuló solo US$42 millones durante la semana, también el registro semanal más bajo de 2026.

La menor compra oficial ocurre pese a que el volumen negociado en el mercado cambiario continúa siendo elevado.

Una mayor demanda privada absorbe una proporción creciente de los dólares disponibles y reduce el excedente para el BCRA.

La autoridad monetaria acumuló US$14.218 millones en compras durante el año, aunque necesita fortalecer sus reservas propias.

El aumento de la demanda privada podría dificultar la estrategia de acumulación de divisas y remonetización durante los próximos meses.

El Banco Central (BCRA) cerró la última rueda de la semana con una compra de apenas US$5 millones, el monto más bajo registrado en lo que va del año entre las jornadas en las que efectivamente adquirió divisas. El dato refleja un cambio en la dinámica del mercado cambiario: la oferta de dólares continúa presente, pero una mayor demanda del sector privado absorbe buena parte de esas divisas y deja un margen cada vez más reducido para la intervención oficial.

Los US$5 millones comprados el viernes representaron apenas el 0,6% de los aproximadamente US$835 millones negociados durante la jornada. La cifra también quedó muy por debajo del promedio de septiembre, que se ubica en torno de los US$14 millones diarios, considerando los US$123 millones acumulados por el BCRA durante el mes.

El desempeño semanal fue igualmente reducido. La autoridad monetaria terminó las cinco ruedas con compras por US$42 millones, el menor resultado para una semana completa desde el comienzo del año. De esta manera, quedó por debajo de los US$111 millones adquiridos durante una semana de agosto, que hasta ahora constituía el registro semanal más bajo.

La particularidad del escenario es que la menor intervención oficial no responde a una caída significativa del volumen de operaciones. Por el contrario, durante la jornada del viernes se negociaron unos US$835 millones, un monto 52% superior al registrado el día anterior. El mercado mantuvo, por lo tanto, un nivel importante de actividad, aunque la mayor parte de los dólares encontró compradores privados antes de que pudiera intervenir el Banco Central.

El comportamiento del tipo de cambio también reflejó esa dinámica. El dólar mayorista comenzó la rueda con firmeza, pero posteriormente perdió fuerza y terminó cediendo durante los últimos minutos de operaciones. La mayor presión de la oferta permitió que la cotización terminara en $1.508,50 para la punta vendedora, un nivel que durante septiembre viene funcionando como una referencia de piso.

El cambio principal se encuentra entonces en la composición de la demanda. Los dólares continúan ingresando al mercado, pero existe una mayor cantidad de compradores privados dispuestos a adquirirlos. Esto reduce el excedente disponible para que el BCRA pueda intervenir y acumular reservas.

La diferencia resulta significativa si se compara la situación actual con la observada durante los primeros meses del año. En aquel momento, la autoridad monetaria podía absorber una porción mayor de las divisas ofrecidas porque la demanda privada dejaba un margen más amplio. Ahora, una proporción creciente de los dólares negociados termina directamente en manos de empresas, inversores y otros participantes del mercado.

Durante la semana se operaron alrededor de US$2.700 millones, un volumen similar al registrado en la primera semana de agosto. Sin embargo, en aquel período el BCRA había comprado 2,6 veces más dólares. La comparación muestra con claridad que no se trata simplemente de una cuestión vinculada con el nivel de operaciones, sino con quién está absorbiendo las divisas disponibles.

La situación adquiere especial relevancia para la estrategia monetaria oficial. El BCRA acumuló alrededor de US$14.218 millones mediante sus intervenciones en el mercado durante el año, pero necesita continuar fortaleciendo sus reservas propias para afrontar un escenario financiero más exigente.

La acumulación de divisas también está vinculada con el objetivo de avanzar en una remonetización de la economía. La estrategia contemplaba utilizar las compras de dólares como una de las principales vías para incrementar la cantidad de pesos respaldados por activos externos. Sin embargo, si la demanda privada continúa absorbiendo una proporción elevada de la oferta, ese mecanismo pierde potencia.

El escenario electoral de 2027 agrega otro elemento de presión. Contar con un mayor colchón de reservas permitiría enfrentar con más margen eventuales episodios de volatilidad cambiaria y financiera. Por eso, la menor capacidad del Banco Central para comprar divisas constituye una señal que los operadores seguirán de cerca durante las próximas semanas.

Si la demanda privada se mantiene elevada, la autoridad monetaria podría continuar registrando compras reducidas incluso en jornadas con elevados volúmenes de negociación. La disponibilidad de dólares no desapareció, pero el margen que queda después de satisfacer a los compradores privados es cada vez menor.