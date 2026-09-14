La industria textil pierde mercado ante el avance de las importaciones

Las importaciones ya representan cerca del 70% del abastecimiento del mercado textil argentino.

La llegada de productos terminados creció mientras disminuyeron fuertemente las importaciones de insumos utilizados por la industria nacional.

La producción textil cayó 24,4% durante el primer semestre y la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 39%.

El sector perdió 26.851 empleos formales desde diciembre de 2023 y también disminuyó la cantidad de establecimientos.

Las entidades empresarias denuncian posibles casos de subfacturación y reclaman condiciones de competencia equitativas.

El debate enfrenta el beneficio de una mayor oferta y potenciales precios más bajos con el riesgo de profundizar la pérdida de capacidad productiva nacional.

El mercado textil argentino atraviesa una profunda transformación, con un avance de los productos importados que modificó el equilibrio histórico entre la oferta nacional y extranjera. Las compras externas ya representan cerca del 70% del abastecimiento del sector, mientras la producción local perdió participación en un escenario marcado por la apertura comercial, la apreciación cambiaria y la persistencia de elevados costos internos.

Durante el primer semestre ingresaron al país 177.356 toneladas de productos textiles e indumentaria por un valor de 911 millones de dólares. Aunque el volumen total importado se redujo 20% respecto del mismo período del año anterior y el monto en dólares cayó 5%, la evolución fue muy diferente según el tipo de producto.

La principal disminución se produjo en los insumos destinados a la fabricación local. Las importaciones de materias primas descendieron 33%, las de hilados 43%, las de tejidos planos 52% y las de tejidos de punto 34%. Para la industria, este comportamiento refleja una menor actividad de las fábricas argentinas y una situación de exceso de oferta dentro del mercado interno.

La tendencia cambia cuando se observan los productos terminados. Las importaciones de indumentaria aumentaron 62% en toneladas y 36% en dólares, mientras que las confecciones destinadas al hogar, como sábanas y toallas, crecieron 26% en volumen y 7% en valor. De esta manera, mientras disminuye el ingreso de materiales utilizados para fabricar en el país, aumenta la llegada de productos que compiten directamente con la producción nacional.

Las entidades empresarias atribuyen parte de este proceso a la velocidad de la apertura comercial y a la evolución del tipo de cambio real. También cuestionan que todavía no se hayan implementado con la profundidad esperada medidas destinadas a reducir impuestos, costos logísticos y otros componentes que afectan la competitividad de las fábricas argentinas.

A ese escenario se suma una denuncia particularmente sensible para el sector. La Federación de Industrias Textiles Argentinas sostiene que más del 70% de los productos importados ingresa con valores declarados significativamente inferiores a los antecedentes registrados. Según la entidad, en algunos casos los precios consignados en las operaciones ni siquiera alcanzarían para cubrir el costo de la principal materia prima.

El planteo empresarial no apunta necesariamente a cerrar el mercado a las importaciones, sino a exigir que las operaciones se realicen bajo condiciones consideradas equitativas. La preocupación se concentra en la eventual subfacturación y en las diferencias de costos que enfrentan los fabricantes locales frente a determinados productos provenientes del exterior.

Las empresas también cuestionan los regímenes utilizados por algunas plataformas internacionales de comercio electrónico, cuyos envíos pueden acceder al mercado argentino mediante mecanismos simplificados. Según las cámaras del sector, esas condiciones generan una diferencia frente a las obligaciones tributarias y logísticas que deben afrontar las compañías radicadas en el país.

El retroceso productivo tiene una expresión concreta en las fábricas. Durante el primer semestre, la producción textil cayó 24,4% respecto de igual período de 2025 y acumuló una baja del 34% frente a 2023. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 39%, lo que significa que una parte mayoritaria de la infraestructura productiva permanece sin utilizar.

El deterioro también alcanzó al empleo. En mayo, los sectores textil, confección, cuero y calzado reunieron 93.952 trabajadores formales, 1.229 menos que en abril y 16.244 por debajo del nivel registrado un año antes. Desde diciembre de 2023, la pérdida acumulada llegó a 26.851 puestos registrados.

La cantidad de empresas también disminuyó. En el segmento principalmente textil se contabilizaron 1.950 establecimientos, 175 menos que un año atrás. En confección quedaron 2.354 firmas, con una reducción interanual de 340 unidades.

El debate sobre la situación del sector, sin embargo, presenta otra mirada. El economista Ramiro Castiñeira sostuvo que los precios de la ropa y el calzado registraron una fuerte reducción desde el comienzo de la actual administración y rechazó la idea de una crisis generalizada en la actividad. Su argumento es que la llegada de productos extranjeros permite acercar determinados precios a valores internacionales y amplía las opciones para los consumidores.

El contraste entre ambas posiciones resume una de las principales discusiones económicas. Para los consumidores, una mayor oferta importada puede traducirse en precios más competitivos. Para la industria nacional, en cambio, el riesgo consiste en que esa competencia se produzca cuando las empresas locales todavía enfrentan costos elevados, menor demanda y dificultades para financiar inversiones.

El desafío será determinar si la apertura comercial puede convivir con una recuperación de la producción argentina. El avance de las importaciones no constituye por sí mismo una explicación suficiente de la crisis, pero su creciente participación en el mercado evidencia el cambio de escenario que enfrenta una industria que perdió empresas, empleos y capacidad instalada.