Adorni enfrenta una semana clave para responder a la Justicia por su patrimonio

Este miércoles vence el plazo para que Manuel Adorni presente su descargo ante la Justicia.

La fiscalía detectó diferencias entre los ingresos declarados y los gastos registrados del grupo familiar.

La investigación también analiza erogaciones en dólares vinculadas a propiedades y viajes.

El origen de fondos asociados a criptomonedas constituye uno de los principales ejes del expediente.

Las operaciones inmobiliarias del matrimonio forman parte de los puntos que deberán ser aclarados.

Una eventual indagatoria dependerá de la evaluación judicial sobre la consistencia de las explicaciones presentadas.

El ex jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, afronta una instancia decisiva en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia Federal. Este miércoles vence el plazo extraordinario que le concedió el juez Ariel Lijo para presentar un descargo destinado a explicar una serie de inconsistencias patrimoniales detectadas por la fiscalía.

La prórroga de quince días fue otorgada a fines de agosto, luego de un pedido formulado por la defensa del ex funcionario, que argumentó la necesidad de acceder a la totalidad de la evidencia reunida durante la investigación antes de elaborar la respuesta.

El requerimiento fue impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita tras recibir un informe técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). El documento, de 207 fojas, reconstruye la evolución patrimonial del ex jefe de Gabinete mediante el cruce de declaraciones juradas con información proveniente de registros inmobiliarios, entidades bancarias, plataformas de criptomonedas y movimientos migratorios.

Según la investigación, desde diciembre de 2023 el grupo familiar de Adorni habría registrado ingresos por $229.752.283,20, cifra que incluye los salarios percibidos durante su paso por el Estado y los ingresos de su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, los investigadores determinaron que los gastos documentados alcanzaron los $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549 que, hasta el momento, carecería de una justificación respaldada por la documentación reunida en el expediente.

A esa observación se suma otro punto de especial relevancia: erogaciones por USD 402.578,12 destinadas a la compra y remodelación de inmuebles, adquisición de mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior, cuya procedencia también deberá ser explicada ante la Justicia.

El pliego elaborado por la fiscalía contiene veinte requerimientos específicos que abarcan distintos aspectos de la evolución patrimonial del ex funcionario hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su cargo.

Uno de los ejes centrales de la investigación apunta al origen de dólares en efectivo que Adorni incorporó posteriormente a sus declaraciones juradas bajo el concepto de “venta de activos”. En declaraciones públicas había señalado que poseía aproximadamente medio millón de dólares en criptoactivos desde hacía una década, fondos que no figuraban en presentaciones anteriores.

Frente a esa situación, la fiscalía solicitó que identifique qué activos fueron vendidos, quiénes participaron en esas operaciones, cuándo se concretaron y cuál fue el recorrido bancario o financiero del dinero obtenido.

La investigación también pone bajo análisis varias operaciones inmobiliarias del matrimonio. Entre ellas figura la compra del lote 380 del Country Indio Cuá, respecto del cual deberá explicar el origen de los fondos utilizados y las razones por las que la propiedad quedó registrada exclusivamente a nombre de su esposa.

En esa vivienda también se investiga el pago en efectivo de USD 245.000 destinado a una remodelación integral realizada por el contratista Matías Tabar, que incluyó obras como una cascada para la piscina y una parrilla de alto valor. Asimismo, deberá justificar los fondos utilizados para adquirir un departamento ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, además de pagos efectuados en dólares por el mobiliario de esa propiedad.

El expediente también incorpora preguntas sobre préstamos que habrían sido otorgados por familiares, el origen del dinero utilizado para adquirir un vehículo Jeep, depósitos bancarios no vinculados a ingresos salariales y operaciones con criptomonedas que habrían sido omitidas en declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción.

Otro aspecto examinado es la utilización reiterada de terceros para concretar compras o realizar pagos en efectivo destinados al ex funcionario, además de la facturación emitida por una escribana que intervino en operaciones inmobiliarias del matrimonio.

La respuesta que presente Adorni podría definir el próximo paso del expediente. Si el juez considera insuficientes las explicaciones o entiende que persisten las inconsistencias señaladas por la fiscalía, quedará habilitada la posibilidad de convocarlo a prestar declaración indagatoria, una instancia que implicaría un cambio significativo en su situación procesal.