Rechazan la demanda de un cliente que buscaba anular un préstamo digital por una presunta estafa informática

La Justicia de Córdoba rechazó la demanda promovida por un usuario de Naranja X que solicitaba la nulidad de un préstamo digital de elevado monto al sostener que había sido víctima de una maniobra de phishing. El magistrado concluyó que no se acreditó una vulneración de los sistemas de seguridad de la plataforma ni la intervención de terceros en la operatoria, por lo que desestimó también los reclamos por daño extrapatrimonial y daño punitivo.

La sentencia fue dictada por el juez Juan Manuel Sueldo, titular del Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial de 42° Nominación de Córdoba, quien analizó las pruebas incorporadas al expediente y determinó que el demandante no logró demostrar los hechos en los que fundó su pretensión.

Según la demanda, delincuentes informáticos habrían obtenido un préstamo a nombre del actor mediante la plataforma digital de la entidad financiera y posteriormente habrían desviado el dinero, situación que el usuario atribuyó a presuntas deficiencias en las medidas de seguridad implementadas por la empresa.

No obstante, el fallo otorgó un valor determinante a la pericia informática oficial, cuyo informe concluyó que la operación fue realizada desde el dispositivo habitualmente registrado por el propio usuario. El estudio técnico indicó además que el trámite fue validado mediante los mecanismos biométricos previstos por la plataforma, incluyendo la captura de una fotografía del rostro del solicitante en el mismo momento en que se concretó la gestión.

El peritaje también descartó la existencia de indicios compatibles con una intervención externa o con una manipulación de las herramientas de autenticación utilizadas durante la solicitud del crédito.

El magistrado destacó que el demandante no presentó elementos de prueba que permitieran acreditar un eventual hackeo de su teléfono celular, la pérdida del control sobre el dispositivo o la alteración de las validaciones biométricas. Asimismo, señaló que tampoco impugnó el contenido de la pericia oficial ni aportó un informe técnico alternativo que contradijera las conclusiones alcanzadas por los especialistas.

Entre los aspectos valorados en la sentencia también se destacó que el dinero correspondiente al préstamo fue depositado inicialmente en una cuenta de Mercado Pago perteneciente al propio actor. Para el juez, esa circunstancia resulta incompatible con la modalidad habitual de las maniobras de phishing, en las que los fondos suelen ser derivados de manera inmediata a cuentas de terceros con el objetivo de dificultar su rastreo.

La resolución agregó otro elemento que consideró relevante para reconstruir la secuencia de los hechos: el sistema registraba cinco simulaciones de préstamos efectuadas por el usuario con anterioridad a la operación cuestionada, lo que evidenciaba un conocimiento previo del funcionamiento de la herramienta digital.

Con esos fundamentos, el tribunal concluyó que no se acreditó la existencia de una falla en los mecanismos de seguridad de la plataforma ni el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad a las demandadas, por lo que rechazó íntegramente la acción promovida por el cliente.