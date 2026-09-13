Pullaro abrió los Juegos Suramericanos con un fuerte mensaje sobre Rosario y el futuro de Santa Fe

Ante una multitud en el Monumento a la Bandera, el gobernador recibió a las delegaciones de 15 países y destacó la inversión realizada para convertir a la provincia en sede de un evento deportivo internacional.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este sábado por la noche la ceremonia inaugural de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en un Monumento Nacional a la Bandera colmado de público.

La apertura reunió a las delegaciones de 15 países y combinó la celebración deportiva con un mensaje político centrado en la recuperación de Rosario, la identidad santafesina y el impacto que tendrá la infraestructura construida para recibir la competencia.

Pullaro participó del acto acompañado por la diputada y exvicegobernadora Gisela Scaglia y excombatientes de la Guerra de Malvinas.

“Rosario está de pie”

Uno de los principales ejes del discurso del gobernador fue la situación de Rosario y el proceso de recuperación que, según destacó, atraviesa la ciudad.

“Bienvenidos a la ciudad más linda de la Argentina, a esta ciudad que intentaron poner de rodillas, pero hoy está de pie”, expresó Pullaro al comenzar su mensaje.

La ciudad será uno de los principales escenarios de los Juegos, que se extenderán hasta el 26 de septiembre y también tendrán competencias en Santa Fe y Rafaela.

El mandatario aprovechó además el escenario elegido para la inauguración para destacar algunos de los símbolos que identifican a la provincia: el Monumento Nacional a la Bandera, el río Paraná, la producción y el perfil cultural y deportivo de Santa Fe.

“Bienvenidos a esta tierra de artistas y deportistas reconocidos en el mundo”, manifestó ante las delegaciones y el público presente.

Cuatro décadas de espera

Pullaro remarcó la dimensión del evento y recordó que Santa Fe debió esperar 40 años para volver a recibir una competencia deportiva de estas características.

El gobernador reconoció que la organización se concretó en un contexto complejo, pero defendió la decisión de avanzar con el proyecto y destacó la llegada de deportistas, entrenadores y turistas provenientes de distintos países.

“Somos invencibles”, afirmó Pullaro, al reivindicar el esfuerzo realizado para concretar los Juegos y convertir a Santa Fe en sede de una competencia internacional.

Durante dos semanas, las tres ciudades anfitrionas recibirán delegaciones, equipos técnicos y visitantes, generando además movimiento en sectores vinculados con el turismo, la gastronomía y los servicios.

Deporte como símbolo de esfuerzo

Otro de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con los valores que, para el gobernador, representa el deporte.

Disciplina, constancia, perseverancia, trabajo en equipo y cultura del trabajo fueron algunos de los conceptos que enumeró como elementos capaces de unir a los países participantes.

Para Pullaro, esos principios no sólo están presentes en las competencias deportivas, sino que también forman parte de la identidad y del desarrollo de Santa Fe.

“Esos valores hicieron grande a la provincia invencible de Santa Fe”, sostuvo.

Una infraestructura que quedará después de los Juegos

Más allá de la competencia, el gobernador puso el foco en las obras realizadas para recibir a los Juegos Suramericanos.

La inversión alcanzó a clubes, estadios, centros de entrenamiento y distintos espacios deportivos de las tres ciudades sede. Pullaro destacó que esa infraestructura permanecerá una vez finalizado el evento y podrá ser utilizada durante los próximos años.

En ese sentido, presentó a los Juegos como algo más que una competencia de dos semanas: una oportunidad para dejar instalaciones y equipamiento que continúen beneficiando a deportistas santafesinos.

Con la ceremonia en el Monumento a la Bandera, Santa Fe dio oficialmente el puntapié inicial a una competencia que durante los próximos días tendrá al deporte como protagonista y a Rosario, Santa Fe y Rafaela como vidriera de la provincia ante visitantes de todo el continente.